Песков заявил о комплексном подходе к выдвижению Гросси в ООН

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия хорошо знакома с Рафаэлем Гросси, который возглавляет Международное агентство по атомной энергии, передает ТАСС.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что к рассмотрению его кандидатуры на пост генерального секретаря ООН власти будут подходить комплексно.

Песков отметил: «Гросси мы хорошо знаем, к ситуации будем подходить комплексно». В то же время он добавил, что Россия ценит положительный опыт взаимодействия с МАГАТЭ, а также отметил постоянный контакт между Алексеем Лихачевым, руководителем Росатома, и Гросси.

Вопрос о поддержке Кремлем кандидатуры Гросси, по словам Пескова, будет рассматриваться с учетом всех аспектов и в рамках многофакторного анализа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и союзников для выдвижения своей кандидатуры на пост генерального секретаря ООН.

Совместное письмо Совбеза и Генассамблеи положило начало процессу выдвижения новых кандидатов на этот пост, также рекомендовано уделить внимание женским кандидатам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал уверенность, что президент России Владимир Путин не станет препятствовать возможному назначению Гросси руководителем ООН.