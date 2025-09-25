Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН

Лукашенко заявил о готовности Путина поддержать главу МАГАТЭ в выдвижении на пост генсека ООН

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Глобального атомного форума заявил, что президент России Владимир Путин не будет возражать против назначения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на должность генсека ООН, передает ТАСС.

Лукашенко обратился к Гросси со словами: «Вы никогда не подставляли нас с россиянами и не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком. Поэтому Владимир Владимирович сказал, что если господин Гросси захочет быть руководителем ООН, почему мы будем возражать».

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и их союзников для своей кандидатуры.