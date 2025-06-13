В Иране заявили о 95 раненых после ночных ударов Израиля

Tекст: Ольга Иванова

По меньшей мере 95 человек получили ранения в результате ночных ударов Израиля по 12 провинциям Ирана, передает ТАСС. Представитель Иранского общества Красного Полумесяца Моджтаба Халиди сообщил, что пострадавшие были доставлены в медицинские центры, а еще 26 человек получили помощь на месте.

«В 12 провинциях страны продолжаются спасательные операции. В ходе инцидента 95 соотечественников получили ранения и были доставлены в медицинские центры, а 26 другим оказана помощь на местах происшествий. К сожалению, один из наших спасателей в провинции Восточный Азербайджан погиб во время операции», – подчеркнул Халиди.

Он добавил, что еще один сотрудник экстренных служб был ранен в районе Каср-е Ширин и сейчас проходит лечение. Спасательные работы продолжаются, точное число пострадавших может увеличиться.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.