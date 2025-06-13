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Президент Ирана пообещал заставить врагов пожалеть о нападении
Вооруженные силы Ирана готовят ответные действия на удар по территории государства, о чем заявил президент страны в обращении к гражданам.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с резким заявлением после удара по территории страны, сообщает ТАСС. Глава государства пообещал, что вооружённые силы исламской республики дадут столь серьёзный ответ на агрессию, что враги вынуждены будут пожалеть о своих действиях.
В специальном обращении Пезешкиан заявил: «Иранский народ и власти страны не будут молчать перед лицом этого преступления, и законный мощный ответ исламской республики заставит врага пожалеть о своих глупых действиях». По его словам, страна готова к решительным мерам в ответ на любые угрозы.
Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.