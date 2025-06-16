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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Западная культура ищет способы говорить о России

    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и в некотором смысле эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    28 комментариев
    16 июня 2025, 08:39 • Новости дня

    Иран сообщил о сбитом израильском MQ-9 Reaper у границы с Ираком

    Tекст: Вера Басилая

    Противовоздушная оборона Ирана уничтожила израильский беспилотник американского производства MQ-9 Reaper возле города Дехлоран на стыке с Ираком, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Иранская гостелерадиокомпания сообщила, что ПВО Ирана сбили израильский беспилотник MQ-9 Reaper производства США. Воздушная цель была уничтожена в районе города Дехлоран, расположенного близ иракской границы, передает ТАСС.

    Ранее Иран нанес удары по аэропорту Бен-Гурион и оружейному заводу Rafael. Иран сообщил о двух сбитых силами ПВО израильских истребителях F-35.

    15 июня 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперты: Возможный отказ Ирана от ЯО – манипуляция, а не капитуляция
    Эксперты: Возможный отказ Ирана от ЯО – манипуляция, а не капитуляция
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление МИД Ирана о том, что страна готова отказаться от ядерного оружия, может оказаться манипуляцией и уловкой, так как Тегеран всегда заявлял о мирном характере ядерной программы.

    Политолог-международник Алексей Наумов в своем Telegram-канале отметил, что заявление Ирана о якобы готовности отказаться от ядерного оружия означает не капитуляцию, а является элементом политической манипуляции. Он напомнил, что официально Тегеран никогда не декларировал создание атомной бомбы как свою цель, однако неизменно настаивал на праве обогащать уран и производить ядерное топливо.

    Наумов отметил, что администрация президента Дональда Трампа и США в целом были не против позволить Ирану производить ядерное топливо. Однако против выступал Израиль, и под давлением израильского лобби Вашингтон занял более жесткую позицию, которая в итоге привела к усилению напряженности и втягиванию США в противостояние на Ближнем Востоке.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале также подчеркнул, что Иран никогда не заявлял о стремлении к созданию атомной бомбы, а вся ядерная программа страны официально носит мирный характер.

    Коц отметил, что заявление иранского министра не является капитуляцией, а отражает дипломатическую тактику. Он добавил, что воинственная риторика и метафорические высказывания на Ближнем Востоке часто не отражают реальную политику, а готовность к прекращению огня может стать инструментом США для того, чтобы избежать втягивания в конфликт с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом.

    Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи призвал к выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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    15 июня 2025, 19:41 • Новости дня
    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи

    Reuters: Трамп заблокировал план Израиля по убийству Хаменеи

    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи
    @ Пресс-служба Белого дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пишет Reuters.

    Агентство ссылается на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. В материале отмечается, что решение Трампа было принято недавно, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится комментарий: «Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи».

    Один из источников уточнил, что вопрос о преследовании всего политического руководства Ирана в настоящий момент не рассматривается.

    Ранее Трамп подчеркнул, что мир между Ираном и Израилем возможен и указал на важность переговоров на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    15 июня 2025, 13:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    @ Oded Balilty/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несмотря на масштабные потери в руководстве, Иран продолжил наносить удары по Израилю и сохранил работоспособность системы, отметил политолог Алексей Наумов.

    Израиль за три дня сообщил о ликвидации более 20 высокопоставленных иранских командиров, среди которых начальник генштаба Мохаммад Багери, глава КСИР Хоссейн Салами и руководитель ракетных войск Амир-Али Хаджизаде. В результате ударов были также уничтожены девять ведущих иранских ядерных ученых, отметил Наумов в своем Telegram-канале.

    Ответные действия Ирана заключались в запуске более 200 ракет и беспилотников, которые нанесли десятки прямых попаданий по территории Израиля, что привело к гибели от 10 до 13 человек. При этом эксперт отметил, что потери среди руководства КСИР не приводят к параличу управления благодаря глубокой кадровой резервной системе и культу мученичества, превращающему гибель командиров в инструмент мобилизации.

    В Израиле, по словам Наумова, вертикаль управления короче, и потери среди высших офицеров пока минимальны. Но каждый ракетный удар отражается на экономике и социальной стабильности: растут цены, страховые выплаты и напряженность в обществе.

    Эксперт подчеркивает, что в условиях войны важнее способность общества восстанавливать кадровые потери, поддерживать экономику и сохранять политическое единство, чем подсчет ликвидированных командиров. Ни одна из сторон пока не потеряла способности к сопротивлению и управлению, и говорить о переломе в конфликте преждевременно.

    По его словам, «Израиль ударил больно и громко, но не отключил способность Тегерана нажимать «пуск», а Иран, «потеряв элиту, все еще запускает сотни ракет и держит вертикаль, не сваливаясь в хаос».

    «Так что счет убитых генералов – громкая, но поверхностная метрика. Куда важнее, может ли общество: быстро закрыть кадровую брешь; продолжать жить и платить налоги; сохранять политическое единение и управляемость, когда траур переходит в рутину. Решающим станет не число крестов на погонах, а то, чья домашняя публика первая устанет платить цену войны – деньгами, страхом и временем», – пояснил аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при прекращении агрессии в адрес Тегерана.

    Также Арагчи обвинил Израиль в переходе красной линии международного права после атаки на иранские ядерные объекты.

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    15 июня 2025, 16:34 • Новости дня
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ответного удара иранские ракеты достигли сразу трех городов Израиля – Хайфы, Тель-Авива и Ашкелона.

    Иран осуществил ракетные удары по израильским городам, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

    В эфире было зачитано сообщение: «Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон».

    Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.

    Комментарии (25)
    15 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Из зоны ирано-израильского конфликта эвакуированы 14 российских ученых

    Tекст: Ольга Иванова

    После начала боевых действий на Ближнем Востоке группа из 14 российских ученых, участвовавших в конференции по БРИКС, успешно покинула зону конфликта через Азербайджан.

    Операция по эвакуации группы из 14 российских ученых, находившихся в районе обострения ирано-израильского конфликта, была успешно проведена, передает РИА «Новости». Все участники делегации были задействованы в российско-иранской конференции, посвященной развитию сотрудничества в рамках БРИКС.

    В их числе были замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. После начала боевых действий ученые были оперативно доставлены в здание российского посольства.

    Сегодня делегация выехала из посольства в сторону границы с Азербайджаном. Министерство науки России сообщило, что группа уже успешно покинула зону конфликта и ее безопасности ничего не угрожает.

    Ранее в Москву вернулась часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом», которая работала в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемки сериала проходили в Иране. После начала ударов Израиля по Ирану 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан. Сообщалось, что съемочная группа не пострадала, режиссер Федор Бондарчук и другие успешно пересекли иранско-азербайджанскую границу. Также в списке эвакуируемых есть несколько артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского.


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    16 июня 2025, 06:16 • Новости дня
    NourNews сообщило об ударе Ирана по электростанции в Хайфе
    NourNews сообщило об ударе Ирана по электростанции в Хайфе
    @ кадр из видео Al Jazeera

    Tекст: Антон Антонов

    Иранская ракета поразила электростанцию в израильской Хайфе, сообщило агентство NourNews.

    Над территорией электростанции виден столб дыма, передает ТАСС со ссылкой на NourNews.

    Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи Израиля пишет, что жертвами последних ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля стали как минимум три человека, 67 пострадавших госпитализированы, передает РИА «Новости».

    По данным издания, четыре иранских баллистических ракеты ударили по центральной части Израиля.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ирана в сторону Израиля осуществлен пуск ракет.


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    16 июня 2025, 01:22 • Новости дня
    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Утвержденный парламентом Ирана договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией передан президенту исламской республики Масуду Пезешкиану, сообщило посольство Ирана в России.

    В сообщении посольства говорится, что в соответствии со 123-й статьей Конституции Ирана председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф направил договор Пезешкиану, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве между двумя странами в январе. В апреле Путин одобрил закон о ратификации этого договора.

    Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая весной в Госдуме,  сообщил, что новый договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает создание военного союза или оказание военной помощи.

    В тексте договора, опубликованном на сайте Кремля, сказано: «В случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права».

    В ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. 

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    16 июня 2025, 04:22 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
    ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С территории Ирана в сторону Израиля осуществлен пуск ракет, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Населению предписано укрыться в защищенных помещениях, передает ТАСС.

    Сирены воздушной тревоги звучат по всему Израилю, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО.

    Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что масштабная серия ударов проведена против мощностей по производству оружия в Иране. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по разведывательным центрам Израиля.

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    15 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    WSJ: «Моссад» тайно провозил в Иран детали БПЛА для вывода из строя ПВО

    WSJ сообщила о тайных поставках деталей БПЛА «Моссадом» в Иран

    WSJ: «Моссад» тайно провозил в Иран детали БПЛА для вывода из строя ПВО
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники «Моссад» доставляли элементы беспилотников в Иран, маскируя их в багаже и контейнерах, что помогло нейтрализовать системы ПВО и пусковые установки.

    Агенты израильской разведки «Моссад» на протяжении нескольких месяцев тайно провозили в Иран детали для сборки дронов, передает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Сообщается, что детали скрывали в чемоданах, грузовиках и контейнерах, используя коммерческие каналы и ничего не подозревающих деловых партнеров. Операция планировалась несколько лет, когда у «Моссада» появилась информация о местах хранения иранских ракет, готовых к запуску.

    Агенты собирали беспилотники непосредственно в Иране и распределяли их между группировками, участвующими в операции. В результате им удалось вывести из строя иранские системы ПВО и ракетные пусковые установки до запуска. The Wall Street Journal отмечает, что это объясняет ограниченный ответ Ирана на атаки Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране задержали автомобили, перевозившие израильские беспилотные летательные аппараты.

    Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране. Вооруженные силы Ирана сбили несколько израильских беспилотников.

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    15 июня 2025, 17:37 • Новости дня
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп открыт к возможности участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Заявление Трампа прозвучало в интервью телеканалу ABC News. По словам американского лидера, он открыт к тому, чтобы президент России Владимир Путин выступил в качестве посредника при урегулировании конфликта.

    Трамп отметил: «Он (Путин) готов. Он позвонил мне в связи с этим. Мы долго об этом разговаривали». Президент США добавил, что Штаты также могут вмешаться в ситуацию, однако на данный момент в конфликт не вовлечены.

    Ранее Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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    15 июня 2025, 21:15 • Новости дня
    Иранские ракеты обрушились на Хайфу и Тель-Авив

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате новой атаки ракетами со стороны Ирана удары были нанесены по объектам в израильских городах Хайфа и Тель-Авив.

    Иранское государственное агентство IRNA сообщило о новой волне ракетных ударов по израильским городам Хайфа и Тель-Авив. Ранее иранские СМИ информировали о запуске Корпусом стражей исламской революции новых ракет по территории Израиля, передает РИА «Новости».

    В сообщении агентства говорится: «Иранские ракеты поочередно ударили по Хайфе и Тель-Авиву». Подробности о масштабах разрушений и возможных жертвах официально пока не приводятся.

    Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.

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    16 июня 2025, 03:45 • Новости дня
    Подземные толчки зафиксированы в районе ядерного объекта в Фордо в Иране
    Подземные толчки зафиксированы в районе ядерного объекта в Фордо в Иране
    @ Alma Israel/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В районе ядерного объекта в Фордо в иранской провинции Кум произошли подземные толчки магнитудой 2,5, сообщает Иранский сейсмологический центр.

    Подземные толчки произошли в 23.35 по местному времени (23.05 мск) на глубине 10 км, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам Ирана. В частности, в пятницу был атакован ядерный объект в Фордо. В субботу сообщалось, что объект в Фордо и склады в Исфахане пострадали, но ущерб оказался ограниченным благодаря мерам предосторожности.

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    15 июня 2025, 22:15 • Новости дня
    В Иране заявили об ударах по аэропорту Бен-Гурион и оружейному заводу Rafael

    Tекст: Антон Антонов

    Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и завод израильской оружейной компании Rafael подверглись ударам иранских ракет, сообщило иранское госагентство Tasnim.

    «Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся удару иранской ракеты», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Tasnim.

    При этом представитель армии Израиля заявил, что аэропорт ракетному удару не подвергся.

    Также иранское агентство со ссылкой на ивритоязычные источники сообщает об ударе по заводу Rafael, не уточняя детали о характере разрушений и точном местоположении завода, передает ТАСС.

    По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ракетной атаки Ирана по Израилю, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наносить удары по Ирану в ночь на пятницу. С тех пор стороны продолжают обмены ударами.

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    15 июня 2025, 18:55 • Новости дня
    Израиль атаковал самолет-заправщик в аэропорту Мешхед в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС нанесли авиаудар по иранскому самолету-заправщику на территории аэропорта Мешхед, расположенного на северо-востоке страны.

    Армия обороны Израиля нанесла удар по иранскому самолету-заправщику, находившемуся в аэропорту Мешхед, сообщает РИА «Новости». Мешхед расположен примерно в 2300 километрах от Израиля, что делает этот авиаудар самым дальним с начала израильской военной операции против Ирана. По информации пресс-службы израильской армии, действия ВВС направлены на установление превосходства в воздушном пространстве Ирана.

    В официальном заявлении подчеркивается: «Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, примерно в 2300 километрах от Израиля. ВВС Израиля действуют с целью установления превосходства в воздушном пространстве Ирана».

    По данным иранского агентства YJC, аэропорт Мешхед действительно подвергся атаке, однако детали произошедшего пока не раскрываются.

    Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.

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    15 июня 2025, 17:29 • Новости дня
    От атак Израиля погибли 14 иранских ученых-ядерщиков
    От атак Израиля погибли 14 иранских ученых-ядерщиков
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на два источника в странах Персидского залива, часть погибших стала жертвами взрывов, устроенных с помощью заминированных автомобилей. В сообщении отмечается, что речь идет по меньшей мере о 14 погибших специалистах, связанных с ядерной программой Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что семь высокопоставленных офицеров Воздушно-космических сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) погибли в результате авиаударов Израиля, нанесенных утром 13 июня.

    Накануне Израиль заявил о ликвидации девяти иранских физиков-ядерщиков. Кроме того, губернатор Восточного Азербайджана Бахрам Сармаст сообщил о гибели не менее 30 военнослужащих в ходе ударов Израиля, нанесенных по территории провинции за последние два дня.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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