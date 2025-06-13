Иран заявил о двух сбитых силами ПВО израильских истребителях F-35

Fars сообщило о двух сбитых иранскими силами ПВО истребителях F-35 Израиля

Tекст: Ирма Каплан

«Управление по связям с общественностью Армии Исламской Республики Иран объявило, что армейские силы противовоздушной обороны успешно нанесли удар и уничтожили два израильских истребителя F-35, а также большое количество беспилотных летательных аппаратов», – сказано в сообщении агентства.

Там уточняется, что судьба пилотов израильских истребителей не известна, этот вопрос на стадии выяснения.

При этом агентство Tasnim добавило, что в плен была взята женщина-пилот одного из самолетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Вечером пятницы Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил и подтвердил массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля в рамках операции «Правдивое обещание 3».