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Иран заявил о двух сбитых силами ПВО израильских истребителях F-35
Fars сообщило о двух сбитых иранскими силами ПВО истребителях F-35 Израиля
Два израильских истребителя F-35 были сбиты силами ПВО иранской армии наряду с другими самолетами, сообщило агентство Fars, при этом агентство Tasnim добавило, что один из пилотов взят в плен.
«Управление по связям с общественностью Армии Исламской Республики Иран объявило, что армейские силы противовоздушной обороны успешно нанесли удар и уничтожили два израильских истребителя F-35, а также большое количество беспилотных летательных аппаратов», – сказано в сообщении агентства.
Там уточняется, что судьба пилотов израильских истребителей не известна, этот вопрос на стадии выяснения.
При этом агентство Tasnim добавило, что в плен была взята женщина-пилот одного из самолетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Вечером пятницы Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил и подтвердил массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля в рамках операции «Правдивое обещание 3».