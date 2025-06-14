14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.15 комментариев
Иран сбил израильский дрон в районе завода по обогащению урана в Натанзе
Силы противовоздушной обороны Ирана сбили израильский беспилотник в районе завода по обогащению урана в Натанзе, сообщили СМИ.
Как пишет иранское агентство Tasnim, дрон был обнаружен и уничтожен при помощи системы ПВО Khordad 3. В сообщении не уточняется точное время этого инцидента, передает РИА «Новости».
Ранее командующий силами ПВО иранской военной базы Хатам аль-Анбия сообщил, что в Иране за последний час уничтожили десять израильских летательных аппаратов в разных районах страны. МАГАТЭ подтвердило повреждение четырех критически важных зданий на ядерном объекте в городе Исфахан после обстрелов со стороны Израиля.
В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в скором времени нанести авиаудары по объектам и целям властей Ирана непосредственно в районе Тегерана. Военный аналитик Игорь Коротченко оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля.