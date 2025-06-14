Иран сбил израильский дрон в районе завода по обогащению урана в Натанзе

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет иранское агентство Tasnim, дрон был обнаружен и уничтожен при помощи системы ПВО Khordad 3. В сообщении не уточняется точное время этого инцидента, передает РИА «Новости».

Ранее командующий силами ПВО иранской военной базы Хатам аль-Анбия сообщил, что в Иране за последний час уничтожили десять израильских летательных аппаратов в разных районах страны. МАГАТЭ подтвердило повреждение четырех критически важных зданий на ядерном объекте в городе Исфахан после обстрелов со стороны Израиля.

В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в скором времени нанести авиаудары по объектам и целям властей Ирана непосредственно в районе Тегерана. Военный аналитик Игорь Коротченко оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля.