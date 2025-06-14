ПВО Ирана за час сбили десять израильских дронов

Tекст: Дарья Григоренко

Военачальник в интервью телеканалу IRIB назвал аппараты «летательными аппаратами сионистского режима», имея в виду Израиль. Подробности об их типах и назначении озвучены не были. По словам иранского командира, перехваты произошли в разных районах страны, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на промышленный объект, связанный с 14-й фазой разработки крупнейшего иранского газового месторождения «Южный Парс» в провинции Бушер, был нанесен удар.

В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в скором времени нанести авиаудары по объектам и целям властей Ирана непосредственно в районе Тегерана. Военный аналитик Игорь Коротченко оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля.