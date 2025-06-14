14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.14 комментариев
Израиль атаковал объекты газового месторождения в Иране
На промышленный объект, связанный с 14-й фазой разработки крупнейшего иранского газового месторождения «Южный Парс» в провинции Бушер, был нанесен удар, сообщили СМИ.
Израиль использовал малогабаритный беспилотный летательный аппарат для атаки на обслуживающий объект, уточнили источники Fars и очевидцы происшествия, передает ТАСС.
В результате попадания дрона на месте началось возгорание. К месту происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты для ликвидации последствий.
Ранее сообщалось, что в районе города Бушер в Иране очевидцы увидели поднимающийся дым неподалеку от строящейся с участием РФ атомной электростанции.
В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в скором времени нанести авиаудары по объектам и целям властей Ирана непосредственно в районе Тегерана.