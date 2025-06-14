В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС

Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп

Берлетик: Переговоры с Ираном были прикрытием американо-израильского удара

Tекст: Ирма Каплан

«Как и предупреждалось, «переговоры» Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара», – написал он в посте соцсети Х.

Берлетик считает, что мир должен прекратить с США такие «переговоры» и дать Вашингтону понять, что любая атака со стороны сателлитов США будет истолкована как атака самих США.

«Настало время тем, кто защищает Трампа, проснуться, высказаться и отказать ему», – призвал аналитик.

По его мнению, подобные игры – это не то, за что голосовали американцы.

«Россия и Китай – на очереди. Он не остановится на Иране, цель удара по Ирану – создать условия для дальнейшего окружения и сдерживания России и Китая», – предупредил Берлетик.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.