Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.2 комментария
Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске
Евродепутат Кеннес признал победу Путина после саммита на Аляске
Появление президента России Владимира Путина на международной арене следует считать большой победой России, а главным проигравшим выступает Евросоюз, заявил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.
Саммит на Аляске стал значимым имиджевым успехом президента России Владимира Путина, заявил депутат Европарламента Руди Кеннес, передает РИА «Новости».
Евродепутат отметил, что появление Путина на международной арене следует считать большой победой России, а главным проигравшим, по его мнению, выступил Евросоюз.
Он добавил, что Евросоюз выглядит жалко, поскольку вынужден во всем упрашивать и умолять США. По словам Кеннеса, даже если ему не нравится политика Путина, факт возвращения президента России на международную арену может стать положительным для будущего.
Евродепутат также считает, что уравновешивание влияния США Китаем, странами глобального Юга и объединением БРИКС могло бы принести миру больше баланса. Кеннес подчеркнул необходимость создания сбалансированного мира с равными возможностями для всех.
Ранее европейские СМИ отметили явное преимущество Владимира Путина по итогам переговоров.
Политолог Станислав Ткаченко заявил, что лихорадочная реакция Евросоюза на саммит Россия-США доказывает потерю субъектности Брюсселем.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа приближает мир на Украине.