Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Аэропорт Вильнюса закрылся из-за полетов неопознанных объектов
В связи с появлением в небе неопознанных объектов аэропорт Вильнюса временно прекратил работу, сообщил источник в диспетчерской службе.
«Аэропорт и диспетчерская зона закрыты из-за полетов неопознанных объектов», – говорится в сообщении.
По этой причине самолет, летевший из Амстердама в Вильнюс, был перенаправлен для посадки в аэропорт Каунаса. Диспетчеры предварительно сообщили о возможном возобновлении работы аэропорта в 23.00 по всемирному времени (02.00 мск), передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне аэропорты Вильнюса и Каунаса приостанавливали работу из-за пролетающих метеозондов. В ночь на субботу в Литве зафиксировали около 90 метеозондов, пересекших границу со стороны Белоруссии, а неделей ранее таких объектов было около 200.
Литовские власти закрывали два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Ранее Литва также ограничивала работу пограничных пунктов на границе с Белоруссией из-за метеозондов, связанных с контрабандой.