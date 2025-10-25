Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Литва второй раз за неделю выразила протест Минску из-за метеозондов
После того, как за одну ночь границу Литвы со стороны Белоруссии пересекли около 90 метеозондов, власти балтийской республики второй раз за неделю выразили официальный протест Минску.
Литва второй раз за неделю выразила Белоруссии протест из-за нарушения воздушных границ метеорологическими зондами, сообщает ТАСС
По данным литовского МИДа, зонды используются для переправки контрабандных табачных изделий с территории Белоруссии в балтийскую республику.
В заявлении внешнеполитического ведомства говорится: «В министерство был вызван временный поверенный в делах Белоруссии, которому вручена нота протеста против повторяющихся вторжений в воздушное пространство [Литвы] из соседней страны, что является грубым нарушением международного права», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Литовская сторона призывает Минск немедленно предоставить детальные разъяснения и принять меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Также в ноте отмечается, что Вильнюс считает происходящее сознательной провокацией и эскалацией напряженности.
В ночь на субботу было зафиксировано около 90 метеозондов, которые пересекли литовскую границу со стороны Белоруссии; неделей ранее таких объектов было около 200.
Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские власти в субботу закрывали два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией из-за метеозондов.
Накануне аэропорты Вильнюса и Каунаса прекратили работу из-за пролетающих метеозондов
Ранее Литва также ограничила работу пограничных пунктов на границе с Белоруссией после появления метеозондов, связанных с контрабандой.