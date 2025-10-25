Литва второй раз за неделю выразила протест Минску из-за метеозондов

Tекст: Мария Иванова

Литва второй раз за неделю выразила Белоруссии протест из-за нарушения воздушных границ метеорологическими зондами, сообщает ТАСС

По данным литовского МИДа, зонды используются для переправки контрабандных табачных изделий с территории Белоруссии в балтийскую республику.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится: «В министерство был вызван временный поверенный в делах Белоруссии, которому вручена нота протеста против повторяющихся вторжений в воздушное пространство [Литвы] из соседней страны, что является грубым нарушением международного права», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Литовская сторона призывает Минск немедленно предоставить детальные разъяснения и принять меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Также в ноте отмечается, что Вильнюс считает происходящее сознательной провокацией и эскалацией напряженности.

В ночь на субботу было зафиксировано около 90 метеозондов, которые пересекли литовскую границу со стороны Белоруссии; неделей ранее таких объектов было около 200.

Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские власти в субботу закрывали два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией из-за метеозондов.

Накануне аэропорты Вильнюса и Каунаса прекратили работу из-за пролетающих метеозондов

Ранее Литва также ограничила работу пограничных пунктов на границе с Белоруссией после появления метеозондов, связанных с контрабандой.



