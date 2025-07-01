Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.9 комментариев
Лукашенко заявил об опасной близости от Белоруссии учений НАТО
Лукашенко: Учения НАТО решили провести чуть ли не на территории Белоруссии
Натовские учения «Защитник Европы – 2025» проводятся очень близко к белорусской территории, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«У нас под боком проводится серия учений «Защитник Европы – 2025». Масштаб и близость маневров угрожающие: 25 тыс. военнослужащих НАТО – это, как они заявили, и около трех тысяч единиц вооружений и техники буквально в 10-15 километрах от нашей границы», – цитирует белорусского лидера БелТА.
По его словам, это расстояние меньше, чем один марш-бросок, учения проходят фактически на белорусской земле.
Лукашенко добавил, что Минск не собирается реагировать на агрессивную демонстрацию силы, он приложит все усилия для снижения напряженности в регионе.
По этой причине изменились параметры учений ВС России и Белоруссии «Запад-2025».
Численность войск уменьшилась почти вдвое, месторасположение учений перенесено вглубь страны, на сотни километров.
Ранее сообщалось, что прибалтийские государства, Польша и Финляндия якобы планируют заминировать свои границы с Россией и Белоруссией, вдоль границы планируется разместить миллионы мин.