Минск сообщил о новом закрытии КПП Литвой без предупреждения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Литва в третий раз за последнюю неделю полностью прекратила движение через автодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией без предварительного уведомления, передает РИА «Новости». Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что последняя приостановка работы КПП «Мядининкай» и «Шальчинінкай» произошла минувшей ночью и длилась три с половиной часа – с 23:00 до 02:30.

В сообщении комитета говорится: «За неделю литовская сторона трижды закрывала полностью движение через границу с Беларусью в обоих автодорожных пунктах пропуска». Ведомство особо подчеркнуло, что такие решения принимаются без предупреждения белорусской стороны и приводят к сложным ситуациям для водителей, которые во время закрытий оказываются без возможности понять дальнейшие действия.

В таможенном комитете напомнили, что ранее, 22 октября, граница уже блокировалась Литвой на шесть часов, а 25 октября – на двенадцать часов подряд с полуночи. Каждый из этих случаев сопровождался отсутствием информации для граждан, пересекающих границу.

Также комитет отметил, что временные приостановки движения критичнее всего сказываются на легковых автомобилях, в то время как грузоперевозчики вынуждены привыкать к длительным задержкам: по данным белорусской стороны, литовские таможенные службы работают в десять раз медленнее, чем позволяют технические возможности. В ведомстве добавили, что продолжат отслеживать ситуацию на границе с Литвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва открыла автодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Reuters ранее сообщил о закрытии Литвой этих КПП. Минск заявил, что не получал от Литвы уведомлений о каких-либо нарушениях границы.