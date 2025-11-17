  • Новость часаКитай пригрозил Японии жесткими санкциями
    
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    14 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    17 ноября 2025, 11:10 • В мире

    Европа вынуждена расширить связи с Россией и Белоруссией

    Европа вынуждена расширить связи с Россией и Белоруссией
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Несмотря на крайне русофобскую риторику, Польша решила расширить пограничное взаимодействие с Белоруссией, а в Финляндии намекают на скорое открытие границы с Россией. Почему в Литве называют происходящее «ударом хитрых поляков ниже пояса» и какие причины заставляют западных соседей России поступать таким образом?

    До нынешней эпохи больших потрясений Польша и Белоруссия были связаны шестью пограничными КПП. Но после начала СВО Польша оставила действующими только два. Для движения легковых автомобилей используется пограничный переход Тересполь – Брест, а для грузовых – переход Кукурыки – Козловичи. Также работает несколько железнодорожных грузовых переходов.

    Казалось, дальше с точки зрения пограничного сообщения будет только хуже – тем более что Польша недавно уже закрывала границу. В Подляском воеводстве началось строительство уже второго пограничного заграждения: четырехметровой стены из металлической сетки, у подножия которой уложат колючую проволоку.

    Однако в конце минувшей недели поступило неожиданное известие: польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что его страна готова открыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Туск признал, что это решение обусловлено экономическими причинами и просьбами местного населения. «Планируемые меры направлены на возобновление движения людей и товаров. Это ответ на запросы общества – в особенности многочисленной группы предпринимателей, перевозчиков и трудовых мигрантов, ежедневно пересекающих границу между Беларусью и Польшей», – пояснили в Варшаве.

    Объяснить предпринятый Варшавой шаг нетрудно. Дело в том, что популярность правящей в Польше леволиберальной коалиции стремительно падает. Поляки все больше возлагают свои надежды на консервативных политиков, что доказала недавняя победа на президентских выборах Кароля Навроцкого. В этой ситуации Туск пытается перетянуть на свою сторону симпатии жителей приграничных регионов. Те давно требовали восстановить нормальное сообщение с Белоруссией, где у многих жителей Подляшья живут родственники и есть деловые интересы.

    Есть и другой аспект. Перевозчики из Литвы, лишившиеся белорусских транспортных коридоров, теперь будут с бессильной завистью смотреть, как ими пользуются их польские конкуренты.

    Более того,

    литовцы воспринимают поступок Польши чуть ли не как предательство.

    Глава Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков (LINAVA) Эрландас Микенас заявляет: «Это удар ниже пояса. Поляки всегда так делают – я не знаю, почему Литва такая наивная, а поляки – хитрые». Микенас сравнил эту ситуацию с политикой акцизов на топливо: «Говорили, что акцизы поднимут и поляки, и литовцы. Но подняли только литовцы – и все поехали заправляться в Польшу. Сейчас ситуация аналогичная».

    По словам Микенаса, если власти Литвы не откроют границу с Белоруссией, то литовская логистика будет окончательно уничтожена. «Вы понимаете, какую ошибку допустила Литва, закрывая границу? Мы много лет пытаемся сделать Литву транзитной страной. Мы создали в Литве много терминалов, а теперь наши терминалы пустуют. Поскольку граница закрыта, грузы в Азию идут из Польши».

    Другими словами,

    Польша красиво подставила ножку своему литовскому «союзнику». В Варшаве сообразили, что закрытие литовско-белорусской границы – хороший шанс подзаработать на китайском транзите.

    И открыли два новых КПП, приглашая китайских перевозчиков пользоваться ими. Раньше часть китайских транзитных грузов шла через литовско-белорусскую границу, но теперь появилась альтернатива закрывшемуся маршруту.

    Параллельно с этим и еще в одной приграничной с Россией стране – Финляндии – активизировались разговоры об открытии границы с РФ. Собственно, они ведутся еще с весны. В марте-апреле такие ожидания транслировали финские лесопереработчики, после лишения доступа к дешевому российскому сырью оказавшиеся в бедственном положении. Тогда директор Ассоциации лесного хозяйства Северо-Восточной Финляндии Антти Хяркенен сообщал, что финский рынок древесины замер в ожидании возможного возобновления трансграничного движения и восстановления потока российского сырья.

    И вот теперь новую пищу для возобновления этих разговоров дал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он намекнул, что частичное открытие одного КПП на границе с Россией возможно уже в ближайшем будущем. Этим он крайне порадовал сограждан, ждущих возобновления поездок на приграничные автозаправочные станции в России за дешевым бензином, которые они регулярно совершали до закрытия погранпереходов.

    Финны продолжают посещать Россию и сейчас, однако вынуждены пользоваться объездными маршрутами. Так, один из жителей Иматры рассказал, что регулярно ездит в Светогорск, расположенный по ту сторону границы, делая крюк 1200 км. Чаще всего финны пользуются маршрутом через Нарву на эстонской границе: их не отпугивают даже длиннейшие очереди к погранпереходу.

    Финны уже затеяли дискуссию о последствиях открытия границы.

    Так, высокопоставленный сотрудник финской погранохраны полковник Юсси Напола полагает, что на начальном этапе движение через границу будет крайне ограничено. «Мы оценим объем перевозок и на основе этого решим, сколько пунктов пропуска открыть и каковы будут часы их работы», – сказал Напола. Как ожидают финские пограничники, наибольшую группу путешественников в случае открытия КПП составят граждане Финляндии, а также россияне со вторым финским гражданством или обладающие видом на жительство.

    Кроме того, трансграничное передвижение будет затруднено тем фактом, что транспортным средствам, зарегистрированным в России, запрещен въезд в Евросоюз. Объем пассажиропотока через границу во многом будет зависеть от того, возобновится ли регулярное автобусное сообщение между Россией и Финляндией. Сейчас такие поездки возможны только через Эстонию.

    Грузовые перевозки между Россией и Финляндией также будут затруднены: финские компании больше не ведут серьезного бизнеса в РФ, а санкции препятствуют перевозке грузов между странами. Впрочем, эксперт финского Института исследований туризма Антти Хонканен полагает, что россияне по-прежнему будут приезжать в Суоми на шопинг: «Россия – большая страна. Там всегда найдутся люди, у которых есть деньги, чтобы съездить за покупками в Финляндию».

    Интерес финнов к открытию границы абсолютно понятый, учитывая, сколько бед обрушилось на финскую экономику после того, как она отгородилась от своего великого восточного соседа. Активизация разговоров об открытии границы служит ярким признаком того, что в Хельсинки хотели бы хотя бы частично сбросить конфронтационное напряжение и восстановить экономический взаимообмен с Россией.

    Случаи и Польши, и Финляндии стоит дополнить свежими примерами Венгрии (которая фактически добилась для себя снятия антироссийских санкций, по крайней мере, в одном аспекте) и ЕС в целом, куда Россия за последние три года поставила рекордное количество удобрений. Польша, кстати говоря, стала крупнейшим их покупателем. Совсем недавно полностью закрывать границу с Россией отказалась и Латвия.

    Таким образом, санкции санкциями, но торговля и денежно-финансовый интерес по-прежнему влияют на политическую реальность в отношениях между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и странами Евросоюза, особенно приграничными, с другой. Европа не только не рвет окончательно торговые связи с Россией, но даже и рассматривает возможность их увеличить – насколько это возможно при текущих политических предубеждениях.

