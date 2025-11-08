  • Новость часаРабота всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    8 ноября 2025, 17:00 • Политика

    Орбан начал снимать антироссийские санкции

    Орбан начал снимать антироссийские санкции
    @ Павлишак Алексей/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поставки энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» и «Турецкому потоку» в Венгрию освобождены от санкций США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Заставит ли успех Орбана пойти этим же путем другие страны ЕС, желающие получать нефть и газ из России, вызывав тем самам «эффект домино»? Или наоборот – Орбану стоит ждать неприятных ответных действий Брюсселя?

    Поставки российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» в Венгрию полностью освобождены от санкций США, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

    «Венгрия по-прежнему будет иметь самые низкие цены на энергоносители. Трубопроводы «Турецкий поток» и «Дружба» были освобождены от санкций. Это исключение без ограничения по времени», – сказал Орбан, добавив также о достигнутой договоренности по поводу отмены санкций в отношении АЭС «Пакш» (исключение для нее должно было закончиться в декабре).

    В Белом доме по итогам переговоров Трампа с Орбаном уточнили, что исключение из санкций предоставлено Венгрии сроком на один год. Кроме того, страна обязалась закупить американский сжиженный природный газ на сумму около 600 млн долларов.

    В начале встречи Трамп говорил, что Вашингтон изучает возможность предоставления Будапешту исключения из санкций, поскольку Венгрии «очень сложно получать нефть и газ из других регионов». «Как вы знаете, у них нет такого преимущества, как выход к морю. Это великая страна, это большая страна, но у них нет моря. У них нет портов», – заявил Трамп.

    В ходе переговоров президент США также выразил поддержку Орбану на предстоящих в 2026 году парламентских выборах в Венгрии. Орбан на протяжении долгого времени сохраняет прочные личные отношения с Трампом, в том числе в вопросе общей жесткой иммиграционной политики.

    Западные медиа называют соглашение по нефти и газу компромиссом, который позволяет Венгрии обойти санкционные ограничения на российские энергоресурсы ради внутренней экономической устойчивости. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в прошлом году доля российского газа, потребляемого Венгрией, составила 74%, а нефти – 86%. В этом году на Россию пришлось 92% импорта сырой нефти в Венгрию. В случае прекращения этих поставок потери страны могли бы превысить 4 % ВВП.

    В экспертной среде отмечают, что победа Орбана в Вашингтоне – достижение, но не последняя битва венгерского премьера, ибо ему еще предстоит сражение с Еврокомиссией, планирующей полный отказ Европы от нефти и газа из России.

    «Орбан хотел создать для Венгрии и заодно для Словакии ситуацию, при которой американцы не мешали бы работе «Дружбы» и Балканскому потоку (магистральный газопровод, ответвляющийся от «Турецкого потока» и идущий из Турции в Венгрию через Болгарию и Сербию, с перспективой продления до Австрии через Словакию). Но проблема в том, что если Трамп может согласиться на это, то Еврокомиссия все равно продавливает курс на то, чтобы к 2028 году полностью отказаться от торговли с Россией в сфере углеводородов», – отмечает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    «Произошедшее – это проявление разногласий внутри западного мира. Это маленькая капля, в которой отражается море... Орбан делает то, что может, его программа ориентирована на защиту национальных интересов Венгрии. Но эта страна находится в списке недружественных России государств, она постоянно голосует за продление санкций и введение новых», – напомнил эксперт. По его мнению,

    если бы Венгрия хотела быть более независимой, то «могла бы рискнуть поссориться с европейской бюрократией, но Орбан не делает этого».

    «Официальное снятие американских санкций с «Дружбы» и «Турецкого потока» касается только Венгрии. В лучшем случае, к ней может присоединиться Словакия, так как две эти страны технически подключены к российским трубопроводам. Возможно, Болгария и Австрия как-то могут попытаться перекупить у Венгрии российские энергоносители», – отмечает Андрей Суздальцев, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

    Он считает, что венгры «так же ненавидят русских и Россию, как и остальные страны в ЕС, но просто им выгодно» закупать нефть и газ из РФ. «Венгрии нужны деньги, поэтому, если необходимо, Орбан поддержит санкции против России. Венгрия решает свои проблемы и ищет возможности немного помародерничать, но не более того», – говорит эксперт.

    «Эффекта домино», добавляет аналитик, после успеха Орбана ждать не стоит, и на то есть ряд причин. Среди них – диверсия против трех ниток «Северных потоков». «Как нам еще поставлять энергоресурсы в Европу? Только сжиженный газ» – поясняет экономист.

    Кроме того, отмечает Суздальцев, в ЕС не хотят дешевой нефти и газа из России: «Поэтому они могут держаться, покупать дорогой американский СПГ, а для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен победа России – это катастрофа».

    «Венгрия и Словакия – это крепость, которую не смог взять Трамп. Венгры заняли позицию, с которой не сдвинулись ни на дюйм. Американцы вынуждены это терпеть. Но высказывания Трампа о том, что Орбан надоел ему, остаются актуальными: президенту США не нравится ориентир Венгрии на собственные экономические интересы. Подобным образом могут вести себя Словакия и Чехия», – отмечает экономист Василий Колташов.

    Эксперт подчеркивает, что легальный доступ венгров к дешевой российской нефти через «Дружбу» говорит о наличии разногласий в Евросоюзе. «Венгрия, Словакия и косвенно примыкающие к ним некоторые балканские страны не следуют политике Брюсселя, а ориентируются на собственные интересы, которые ведут их к покупке российских энергресурсов», – пояснил Колташов.

    По мнению собеседника, серьезное ослабление действующего режима санкций в отношении ключевых энергетических артерий может при определенных условиях спровоцировать «эффект домино».

    «Все это зависит от психологии, от того, как в других странах ЕС будут воспринимать произошедшее. Если они воспримут это болезненно и начнут активно бороться за свои экономические интересы, то эта ситуация продолжит развиваться и мы увидим больше стран, которые в своей торговой политике полностью отойдут от курса Брюсселя. Но для этого у власти в этих странах должны находиться свои Викторы Орбаны», – считает Колташов.

    Экономист напомнил, что

    свой «Орбан» мог появиться в 2024 году в Румынии, но там были отменены итоги президентских выборов, а народ «даже не пискнул».

    «На румынах было показано, как Евросоюз будет ликвидировать подобные угрозы. Если бы Трамп оставил Венгрию без российских энергоресурсов, то Орбан и его партия заявили бы о разорении венгерской нации и объявили бы о начале экономической войны... Раскол такого масштаба внутри ЕС мог бы дойти вплоть до вооруженной борьбы. В Брюсселе этого боятся и вынуждены терпеть Орбана, но постепенно готовят его свержение, накачивая венгерскую молодежь либеральной пропагандой», – замечает Колташов.

