Варшава уведомила Минск о предстоящем открытии двух КПП на границе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польша официально уведомила Минск о планируемом с 17 ноября открытии двух пунктов пропуска на границе, передает ТАСС. Соответствующее постановление накануне подписал министр внутренних дел и администрации Польши.

С полуночи по московскому времени начнет работу пункт «Кузница Белостоцкая», где разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов. Пункт «Бобровники» откроется для легковых автомобилей, автобусов, а также грузовиков из стран Евросоюза, государств Европейского экономического пространства и Швейцарии.

В белорусском ведомстве подчеркнули, что сопредельные пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» готовы к возобновлению движения. «Таможенные смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована, все имеющиеся здесь технические средства функционируют. Открытие еще двух польских пунктов пропуска позволит улучшить ситуацию в приграничье», – заявили в Государственном таможенном комитете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Польши распорядился открыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сроки открытия этих КПП. Польские власти должны будут объясниться перед Китаем из-за перекрытия границы с Белоруссией.