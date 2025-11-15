  • Новость часаНа рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    35 комментариев
    15 ноября 2025, 10:40 • Новости дня

    Варшава уведомила Минск о предстоящем открытии двух КПП на границе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С понедельника на границе Польши и Белоруссии вновь заработают два автомобильных пункта пропуска, при этом через «Кузницу» движение автобусов останется закрытым, ообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

    Польша официально уведомила Минск о планируемом с 17 ноября открытии двух пунктов пропуска на границе, передает ТАСС. Соответствующее постановление накануне подписал министр внутренних дел и администрации Польши.

    С полуночи по московскому времени начнет работу пункт «Кузница Белостоцкая», где разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов. Пункт «Бобровники» откроется для легковых автомобилей, автобусов, а также грузовиков из стран Евросоюза, государств Европейского экономического пространства и Швейцарии.

    В белорусском ведомстве подчеркнули, что сопредельные пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» готовы к возобновлению движения. «Таможенные смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована, все имеющиеся здесь технические средства функционируют. Открытие еще двух польских пунктов пропуска позволит улучшить ситуацию в приграничье», – заявили в Государственном таможенном комитете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Польши распорядился открыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сроки открытия этих КПП. Польские власти должны будут объясниться перед Китаем из-за перекрытия границы с Белоруссией.

    14 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России

    МИД Азербайджана вручил российскому послу Евдокимову ноту протеста

    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическое ведомство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, передает РБК. Согласно опубликованной информации на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 14 ноября 2025 года.

    Согласно официальному заявлению пресс-службы МИД, в ходе встречи российскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной протеста назван факт падения боевой части ракеты «Искандер» на территорию дипломатического представительства Азербайджана в Киеве, которое произошло в ходе ночной ракетно-беспилотной атаки на украинскую столицу примерно в час ночи 14 ноября. В подтверждение протеста послу была вручена соответствующая дипломатическая нота.

    Ведомство также обнародовало детализированный перечень материального ущерба: мощный взрыв привел к разрушению участка ограждения по периметру посольского комплекса, повреждению служебных построек, административного корпуса, консульского отдела и служебного автотранспорта. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для внедрения стандартов НАТО.

    Комментарии (47)
    14 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Характер повреждений указал на попадание ракеты Patriot в посольство Азербайджана в Киеве
    Характер повреждений указал на попадание ракеты Patriot в посольство Азербайджана в Киеве
    @ Adam WaroAwa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кадры с повреждениями здания посольства Азербайджана в Киеве позволяют предположить, что оно было поражено зенитной управляемой ракетой комплекса Patriot.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный источник. По словам собеседника агентства, видеоматериалы, опубликованные украинскими властями, однозначно свидетельствуют о прямом попадании в административное помещение ракеты, выпущенной ВСУ. Источник подчеркнул, что подтверждением этого являются фотографии, размещенные на украинских ресурсах, на которых видны фрагменты упавших и разорвавшихся зенитных управляемых ракет Patriot американского производства.

    «Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ», – сказал он.

    В случае попадания ракеты «Искандер» в помещения посольства Азербайджана в Киеве разрушения были бы значительными, пояснил источник.

    Ранее посольство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.

    Комментарии (26)
    14 ноября 2025, 19:12 • Видео
    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

    В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 13:15 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по объектам ВПК и обеспечивающим их работу объектам энергетики Украины.

    Кроме того, в течение недели были нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и обеспечивавшие их работу объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За прошлую неделю средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1173 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Силами и средствами Черноморского флота, а также подразделений ракетных войск уничтожены 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 549 беспилотников, 636 ЗРК, 26 020 танков и других бронемашин, 1611 боевых машин РСЗО, 31 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 649 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России с начала спецоперации уничтожили 26 тыс. танков и бронемашин ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    Комментарии (11)
    14 ноября 2025, 12:05 • Новости дня
    В Израиле заподозрили Галкина в осквернении государственного флага

    Власти Израиля начали проверку Галкина по подозрению в осквернении флага

    В Израиле заподозрили Галкина в осквернении государственного флага
    @ t.me/mash

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство национальной безопасности Израиля инициировало проверку после того, как на концерте Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов Росфинмониторинга) накрыл государственный флаг Израиля украинским.

    Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку инцидента с участием Максима Галкина, находящегося в реестре иноагентов РФ, передает EJ Daily.

    Поводом стал эпизод на концерте в Петах-Тикве, где артист, выступая в финальном номере, накрыл государственный флаг Израиля украинским флагом. Видео с концерта юмориста опубликовал Telegram-канал Mash.

    Данный эпизод вызвал волну недовольства среди ряда местных активистов. По их мнению, этот поступок можно расценить как оскорбление либо унижение национального символа Израиля. Возмущенные граждане обратились в МИД и Министерство национальной безопасности страны с просьбой оценить ситуацию с правовой точки зрения и рассмотреть возможность привлечения Галкина к ответственности.

    Израильское законодательство предусматривает наказание за намеренное осквернение государственного флага – возможен штраф до 15 тыс. долларов или лишение свободы на срок до трех лет.

    Сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин переехали на Кипр, оставив Израиль. Галкин и Пугачева решили покинуть Израиль в октябре.

    До этого суд получил доказательства использования Галкиным концертов для антироссийской пропаганды.

    В 2023 году Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле.

    Комментарии (17)
    14 ноября 2025, 21:55 • Новости дня
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дискуссия о происхождении персонажа Эдуарда Успенского получила продолжение за пределами Госдумы. Генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, назвал единственный надежный способ определить – еврей Чебурашка или нет.

    «Единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации – проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», – заявил дипломат в интервью РБК Петербург, отметив, что высказывание можно трактовать как шутку, так и серьезное замечание.

    Интерес к теме возник после обсуждения поправок к бюджету в профильном комитете Госдумы. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предположил, что Чебурашка может быть евреем, так как по сюжету он прибывает в Советский Союз в ящике с апельсинами, а в СССР эти цитрусовые поставлялись преимущественно из Израиля.

    В генконсульстве Израиля подчеркнули, что официальных данных о родителях Чебурашки или его национальности нет. При этом Ран Гидор добавил, что образ героя прочно укоренился в израильской культуре. По его словам, Чебурашка стал культовым персонажем в стране, «приехав туда с волной советской эмиграции и (метафорически выражаясь) сделав алию».

    Интерес к возможным этнокультурным корням Чебурашки поднимался и ранее: профессор искусствоведения Института Туро в Нью-Йорке Майя Балакирски-Кац также высказывала гипотезу о его еврейском происхождении.

    Однако телеведущий Сергей Брилев считает, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Он напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы. «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев.

    Чебурашка был создан Эдуардом Успенским в 1966 году и впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья». После выхода одноименного мультфильма 1969 года персонаж стал одним из самых узнаваемых героев советской и российской анимации.

    Комментарии (32)
    14 ноября 2025, 11:43 • Новости дня
    Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»
    Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»
    @ Ministry of National Defense China

    Tекст: Вера Басилая

    Япония потерпит сокрушительное поражение от железной воли Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.

    Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением» в случае силового вмешательства в вопрос Тайваня, передает Lenta.ru.

    Как заявил представитель Минобороны КНР Цзян Бинь, японские силы самообороны «заплатят высокую цену», если Токио решится поддержать Тайбэй вооруженным путем.

    Китайский представитель подчеркнул, что Японии следует помнить уроки собственной истории и не идти на неоправданный риск, выступая в защиту Тайваня, иначе потерпит сокрушительное поражение.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что кризис в Тайване может представлять «экзистенциальную угрозу» для безопасности страны. Она предположила, что подобное развитие событий даст повод для использования Японией «права на коллективную самооборону».

    Китай выразил решительный протест Японии из-за слов премьера Такаити о Тайване.

    Власти КНР отказались комментировать угрозу генконсула Сюэ Цзяня «отрубить голову» премьеру Японии после заявлений Такаити о военной угрозе у Тайваня, скандальное сообщение дипломата удалили.

    Комментарии (5)
    14 ноября 2025, 18:12 • Новости дня
    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана

    Сийярто: Венгрия направит 1,5 млн евро на поддержку ВС Ливана вместо Украины

    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана
    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Венгрии приняло решение направить 1,5 млн евро на поддержку ливанской армии вместо покупки вооружений для Украины.

    Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, страна не станет использовать свою долю в Европейском фонде мира для передачи оружия на Украину и предпочла направить средства в пользу вооруженных сил Ливана.

    Сийярто подчеркнул, что интересы национальной безопасности Венгрии связаны с обеспечением мира на Ближнем Востоке.

    Ранее Сийярто призвал завершить финансирование Киева из-за коррупции.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    На Урале задержали грузовик с оружием на въезде в колонию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники исправительной колонии в Каменске-Уральском обнаружили автомат Калашникова, гранату и телефоны в кабине прибывшего грузовика, рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области.

    Сотрудники исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском на въезде в учреждение задержали грузовой автомобиль, в котором нашли оружие и запрещённые предметы, передает РИА «Новости». Машина прибыла на территорию колонии для загрузки изделий деревообработки.

    Во время проверки в кабине автомобиля обнаружили автомат Калашникова с боеприпасами, ручную гранату, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, рюкзак с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним. Водитель транспортного средства был задержан на месте.

    В пресс-службе отметили, что сведения о находке были немедленно переданы в УФСБ, ГУМВД и Росгвардию. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая организовала изъятие всего запрещенного арсенала.

    В полиции Каменска-Уральского возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222 о незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов, а также по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, касающейся взрывчатых веществ. Расследование продолжается, водитель находится под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСИН ранее  начала тестировать системы блокировки беспилотников для предотвращения доставки запрещенных предметов в места лишения свободы.

    В Магаданской области над колонией обнаружили беспилотник с сотовыми телефонами.

    Комментарии (8)
    14 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо предложил протестующим студентам ехать воевать на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время дискуссии в Попраде словацкий премьер Фицо призвал вышедших в знак протеста студентов лично отправиться на Украину, если они поддерживают войну.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, демонстративно покинувшим его встречу в Попраде, отправиться на Украину, если они поддерживают продолжение конфликта, передает ТАСС. Слова Фицо прозвучали в ответ на протест студентов, некоторые из которых пришли на встречу в черных футболках и выразили несогласие с позицией политика.

    Во время дискуссии одна из студенток развернула украинский флаг, после чего группа учащихся покинула зал, громко звеня ключами. Фицо заявил: «Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста».

    Премьер подчеркнул, что считает подобное поведение проявлением неуважения к иной точке зрения. Он также добавил, что принципиально отвергает продолжение конфликта и призвал студентов подумать о последствиях подобных поступков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо выступил против плана Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Словакия в целом отказалась участвовать в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, связанных с конфискацией замороженных российских активов и их использованием для военных нужд Украины.

    Фицо также раскритиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона за его подход к России.

    Комментарии (10)
    14 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Краснов уволил главу Судебного департамента Верховного суда России

    Глава ВС Краснов уволил главу Судебного департамента Верховного суда России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Верховного суда России Игорь Краснов уволил Владислава Иванова с поста генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ.

    Источник в Верховном суде заявил: «Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Иванов В.А. уволен по решению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова», передает ТАСС.

    Причины увольнения Владислава Иванова не уточняются. О дальнейших кадровых перестановках и кандидатах на должность главы департамента информации пока нет.

    В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова главой Верховного суда.

    Краснов заявил, что ключевым направлением развития судов России должно стать утверждение справедливости и служение гражданам и государству.

    Комментарии (9)
    14 ноября 2025, 17:04 • Новости дня
    Вынесен обвинительный приговор блогеру Дудю

    Юрий Дудь получил один год и десять месяцев колонии

    Вынесен обвинительный приговор блогеру Дудю
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мировой суд столичного судебного участка № 359 вынес заочный приговор блогеру Юрию Дудю, который признан в России иностранным агентом.

    Дудя признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и назначили наказание «в виде 1 года 10 месяцев колонии общего режима заочно», уточнили в суде, передает ТАСС.

    По данным суда, Юрий Дудь был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск. Основанием для дела стало нарушение требований законодательства об иноагентах.

    Ранее прокурор на заседании суда потребовал заочно приговорить журналиста-иноагента Юрия Дудя к одному году и 11 месяцам колонии общего режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Дудь не признал свою вину по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента.

    Басманный районный суд Москвы арестовал Юрия Дудя заочно по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Московский городской суд оставил в силе штраф для Дудя в размере 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.

    Комментарии (12)
    14 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» выиграл приз на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоен главного приза Richmond International Film Festival в США, пишут информагентства.

    Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, передает ТАСС.

    Форум считается одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США и проводится уже 14 лет, охватывая работы создателей из более чем 20 стран мира. В этом году в конкурсной программе участвовали 170 проектов. Отмечается, что данная победа – первая международная награда для проекта.

    Премьера сериала состоялась на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а спустя полгода он вышел в эфир на НТВ. Сериал получил ряд отечественных премий, включая четыре премии ТЭФИ в категориях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала» и «Продюсер сериала». Также проект был отмечен премией «Белый слон» от кинокритиков и наградой премии АПКиТ как лучший онлайн-сериал.

    Производством «Слова пацана» занимались компании Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержал победу в спецноминации «Сила в правде» Национальной премии интернет-контента.

    В сентябре режиссер и продюсер Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец».

    Второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не планируется, об этом сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

    Комментарии (10)
    14 ноября 2025, 11:15 • Новости дня
    Набиуллина признала ошибку в коммуникациях по ключевой ставке

    Набиуллина объяснила последствия неверного сигнала рынку об изменении ставки

    Набиуллина признала ошибку в коммуникациях по ключевой ставке
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала ошибку в коммуникациях по вопросу ключевой ставки в 2024 году, что привело к увеличению кредитной активности в прошлом году.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что в прошлом году у Центробанка произошла ошибка в коммуникациях по ключевой ставке, передает ТАСС.

    По ее словам, сигнал регулятора был неправильно истолкован рынком, что привело к росту кредитной активности.

    Она отметила, что после повышения ставки до 16% регулятор обозначил ее как высокую и анонсировал возможное снижение только при замедлении инфляции. Однако рынок услышал только ожидания быстрого снижения ставки, а бизнес начал активно брать кредиты по плавающим ставкам именно с учетом этих ожиданий.

    Набиуллина подчеркнула, что коммуникация по ставкам не менее важна, чем сами решения Центробанка. Она добавила, что Банк России постоянно анализирует свои действия, чтобы делать коммуникацию максимально точной и понятной для участников рынка.

    Ранее советник председателя Центрального банка Кирилл Тремасов заявил, что снижение ключевой ставки Банка России до конца года возможно, однако регулятор не исключает и сохранение текущего уровня.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год для стабилизации цен.

    Комментарии (16)
    14 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    Подросток рассказал, как поджег кинотеатр в Москве
    Подросток рассказал, как поджег кинотеатр в Москве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несовершеннолетний житель столицы рассказал обстоятельства того, как, поддавшись манипуляциям злоумышленников в мессенджере, устроил пожар в здании кинотеатра по их указанию, сообщили в прокуратуре города.

    Подозреваемому 16 лет, он пояснил, что познакомился с девушкой через соцсеть и отправил ей свою геолокацию для встречи, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

    После этого с ним связался неизвестный, представившийся правоохранителем, и заявил, что подросток якобы дал посторонним свои данные и нарушил закон.

    Под угрозой ответственности юноша выполнил все инструкции злоумышленников: он провел обыск в собственной квартире по видеосвязи, отправил фотографию банковской карты отца, пытался перевести деньги на указанный счет. Затем, следуя дальнейшим указаниям, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и совершил поджог при помощи зажигалки.

    Прокуратура обратилась ко всем законным представителям с просьбой провести беседы с детьми о недопустимости следования подозрительным телефонным указаниям и незамедлительно сообщать о таких ситуациях взрослым.

    Ранее сообщалось, что несовершеннолетний в столице попытался устроить пожар в кинотеатре торгово-развлекательного центра «Авиапарк», ему удалось поджечь несколько кресел.

    До этого в Омске местный житель поджег служебную машину полиции, он находился под влиянием мошенников.

    Комментарии (13)
    14 ноября 2025, 14:27 • Новости дня
    Посол Украины сообщила о подготовке массовой депортации сограждан из США

    Посол Украины Стефанишина: США готовят массовую депортацию граждан Украины

    Посол Украины сообщила о подготовке массовой депортации сограждан из США
    @ Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассматривают возможность высылки порядка 80 граждан Украины по причине нарушений иммиграционного законодательства, сообщила посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина.

    Масштабная депортация украинских граждан обсуждается американскими властями, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на издание Washington Post

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что располагает информацией о «примерно 80 украинцах», которым уже выданы официальные документы о депортации из-за нарушений законов страны.

    Она также уточнила, что посольство осведомлено о каждом из случаев и отслеживает ситуацию. В публикации отмечается, что речь идет о распоряжениях, которые являются окончательными и обязательными к исполнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали депортировать украинских беженцев 19 августа.

    Позже Польша 26 августа депортировала около 50 граждан Украины после массовых беспорядков на концерте в Варшаве.

    В целом около 120 тыс. украинских беженцев в Соединенных Штатах могут столкнуться с депортацией, если программа временной правовой защиты не будет продлена.

    Комментарии (3)
