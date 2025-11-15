Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.9 комментариев
Варшава уведомила Минск о предстоящем открытии двух КПП на границе
С понедельника на границе Польши и Белоруссии вновь заработают два автомобильных пункта пропуска, при этом через «Кузницу» движение автобусов останется закрытым, ообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.
Польша официально уведомила Минск о планируемом с 17 ноября открытии двух пунктов пропуска на границе, передает ТАСС. Соответствующее постановление накануне подписал министр внутренних дел и администрации Польши.
С полуночи по московскому времени начнет работу пункт «Кузница Белостоцкая», где разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов. Пункт «Бобровники» откроется для легковых автомобилей, автобусов, а также грузовиков из стран Евросоюза, государств Европейского экономического пространства и Швейцарии.
В белорусском ведомстве подчеркнули, что сопредельные пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» готовы к возобновлению движения. «Таможенные смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована, все имеющиеся здесь технические средства функционируют. Открытие еще двух польских пунктов пропуска позволит улучшить ситуацию в приграничье», – заявили в Государственном таможенном комитете.
