Туск назвал сроки открытия двух КПП на границе с Белоруссией

Туск: Польша откроет два КПП на границе с Белоруссией на следующей неделе
Варшава откроет два закрытых пограничных перехода с Белоруссией в Бобровниках и Кузнице в начале следующей недели, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Я подтверждаю, что эти два погранперехода откроются в начале следующей недели», – сказал Туск в ходе пресс-конференции, которую транслировала его канцелярия в социальных сетях, передает ТАСС.
На сайте Правительственного центра законодательства республики уже опубликован проект распоряжения МВД о возобновлении работы двух КПП с 17 ноября.
В октябре Туск заявил о готовности Польши открыть два пункта пропуска с Белоруссией.
Ранее власти Польши начали возводить второй забор на границе с Белоруссией.