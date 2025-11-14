Туск назвал сроки открытия двух КПП на границе с Белоруссией

Туск: Польша откроет два КПП на границе с Белоруссией на следующей неделе

Tекст: Валерия Городецкая

«Я подтверждаю, что эти два погранперехода откроются в начале следующей недели», – сказал Туск в ходе пресс-конференции, которую транслировала его канцелярия в социальных сетях, передает ТАСС.

На сайте Правительственного центра законодательства республики уже опубликован проект распоряжения МВД о возобновлении работы двух КПП с 17 ноября.

В октябре Туск заявил о готовности Польши открыть два пункта пропуска с Белоруссией.

Ранее власти Польши начали возводить второй забор на границе с Белоруссией.