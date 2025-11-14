Министр Польши распорядился открыть КПП Кузница и Бобровники 17 ноября

Tекст: Денис Тельманов

Руководитель МВД Польши Марчин Кервиньский издал распоряжение о возобновлении работы двух пограничных переходов на границе с Белоруссией, сообщает ТАСС. В соответствии с ним 17 ноября будут открыты КПП «Кузница Белостоцкая – Брузги» и «Бобровники – Берестовица».

В тексте распоряжения подчеркивается прямой речи: «Министр внутренних дел и администрации подписал распоряжение, согласно которому возобновится работа погранпереходов «Кузница Белостоцкая – Брузги» и «Бобровники – Берестовица».

Через пункт пропуска в Кузнице начнут пускать легковые автомобили и автобусы. На КПП в Бобровниках предусмотрен проезд легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей, но только для транспортных средств, следующих из стран Евросоюза и Швейцарии. Оба перехода были ранее закрыты по причинам, не уточненным в распоряжении МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша планирует вновь открыть два важных пограничных пункта на границе с Белоруссией в ноябре. В Подляском воеводстве Польши началась установка нового металлического забора высотой четыре метра с колючей проволокой на границе с Белоруссией. Польский премьер-министр Дональд Туск пообещал открыть закрытые переходы в Бобровниках и Кузнице в начале следующей недели.