Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.5 комментариев
Дело о поджоге железнодорожного шкафа подростком в Москве передали в суд
В столице местного несовершеннолетнего жителя отправили под суд по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге за вознаграждение в криптовалюте, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Новой Москвы, обвиняемого в поджоге на железной дороге, направлено в суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Подростку инкриминируют совершение теракта группой лиц по предварительному сговору.
Следствие установило, что в сентябре 2025 года обвиняемый согласился на предложение неизвестного в мессенджере за деньги.
Инцидент произошел на 15-м километре перегона Бирюлево-Товарная – Чертаново. Фигурант облил бензином железнодорожный шкаф, поджег его и скрылся, отправив видеоотчет куратору.
За выполнение задания он получил около 8 тыс. рублей в криптовалюте. Подозреваемого задержали на станции Москва-Павелецкая, сейчас он находится под стражей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года следователи предъявили этому подростку обвинение в террористическом акте.
В марте правоохранители направили в суд похожее дело двух калужских школьников. В начале июля Следственный комитет предупредил о росте случаев вербовки детей через мессенджеры.