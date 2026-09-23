Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.4 комментария
Скворцова назвала восемь направлений комплексной реабилитации участников СВО
Скворцова заявила о создании уникальной программы реабилитации участников СВО
Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о создании уникального центра комбинированной протезно-реабилитационной помощи, объединившего восемь направлений восстановления.
Скворцова сообщила, что в России создан первый центр комбинированной протезно-реабилитационной помощи для участников специальной военной операции, передает РИА «Новости».
По ее словам, учреждение объединило восемь различных направлений восстановления.
«Вот этот центр, он впервые соединил, синтегрировал восемь направлений реабилитации. Не только медицинской, но и психологической помощи, а также три вида социальной реабилитации: бытовая, средовая, социокультурная», – рассказала руководитель ведомства. Она добавила, что в комплекс также включены профессиональная переподготовка и адаптивный спорт.
Уникальность подхода заключается в том, что протезирование интегрировано в общий процесс. Специалисты начинают полноценно работать с пациентами с первого дня, пока для них изготавливают индивидуальные протезы.
Напомним, в прошлом году в подмосковной деревне Голубое открылся специализированный центр протезирования для ветеранов спецоперации.
Президент России Владимир Путин поручил создать минимум десять подобных современных учреждений в федеральных округах к 2027 году.
Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша Правда» и компанией «Медскан» запустила работу нового реабилитационного отделения для участников СВО.
В Туле открылся Центр высокотехнологичного протезирования для ветеранов СВО.