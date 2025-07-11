Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.10 комментариев
Путин поручил открыть протезно-реабилитационные центры в округах России
Путин поручил открыть десять протезно-реабилитационных центров до 2027 года
В федеральных округах России планируется к 2027 году открыть не менее десяти новых центров для комплексной реабилитации инвалидов и участников СВО.
Президент России Владимир Путин поручил создать к 2027 году минимум десять современных протезно-реабилитационных центров, сообщает официальный сайт Кремля.
Новые учреждения будут открыты на базе организаций Федерального медико-биологического агентства и сосредоточатся на помощи инвалидам, включая участников спецоперации на Украине.
В поручении сказано, что реализация проекта будет проходить при содействии ФМБА, фонда «Защитники Отечества», госкорпорации «Ростех» и Паралимпийского комитета России. Центры должны обеспечивать комплексную реабилитацию и абилитацию по всем основным направлениям.
Президент ожидает первый доклад о ходе выполнения поручения до 15 декабря 2025 года, далее отчеты будут представляться каждые полгода. Ответственными назначены Вероника Скворцова, Анна Цивилева и Сергей Чемезов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о мерах поддержки экономики, образования, здравоохранения и помощи бойцам СВО после возвращения.
Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность создания условий для спортивной реабилитации военнослужащих, получивших ранения и вернувшихся домой после СВО.
В деревне Голубое в Подмосковье был открыт специализированный центр, где участникам СВО с тяжелыми ранениями предоставят современные протезы и полный курс реабилитации.