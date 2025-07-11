Путин поручил открыть протезно-реабилитационные центры в округах России

Путин поручил открыть десять протезно-реабилитационных центров до 2027 года

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин поручил создать к 2027 году минимум десять современных протезно-реабилитационных центров, сообщает официальный сайт Кремля.

Новые учреждения будут открыты на базе организаций Федерального медико-биологического агентства и сосредоточатся на помощи инвалидам, включая участников спецоперации на Украине.

В поручении сказано, что реализация проекта будет проходить при содействии ФМБА, фонда «Защитники Отечества», госкорпорации «Ростех» и Паралимпийского комитета России. Центры должны обеспечивать комплексную реабилитацию и абилитацию по всем основным направлениям.

Президент ожидает первый доклад о ходе выполнения поручения до 15 декабря 2025 года, далее отчеты будут представляться каждые полгода. Ответственными назначены Вероника Скворцова, Анна Цивилева и Сергей Чемезов.

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