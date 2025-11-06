«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.0 комментариев
Космонавт отверг версию о внеземном происхождении кометы ATLAS
Космонавт Кудь-Сверчков назвал комету 3l/ATLAS объектом естественного происхождения
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков заявил, что новая межзвездная комета 3l/ATLAS не связана с деятельностью инопланетян.
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков прокомментировал предположения о происхождении межзвёздной кометы 3l/ATLAS, передает РИА «Новости».
На предполетной пресс-конференции он заявил: «Я думаю, что комета – это всего лишь комета и никакого инопланетного происхождения она быть не может искусственного».
Кудь-Сверчков тем самым исключил версии, озвученные в зарубежных СМИ, о том, что объект может быть космическим кораблем инопланетян.
Он подчеркнул, впрочем, что космонавты сейчас сосредоточены на подготовке к полету на МКС, а обсуждать природу межзвездных тел стоит с учеными-астрофизиками.
Комета 3l/ATLAS в начале ноября стала видимой с Земли, что вызвало новый всплеск интереса среди исследователей и поклонников астрономии. В западных изданиях ранее появлялись статьи с предположениями о ее искусственном происхождении.
Ранее астрономы зафиксировали аномальную эволюцию кометы 3I/ATLAS.\
Китайский зонд впервые отследил межзвездный объект 3I/ATLAS.
Между тем ученые ИКИ РАН установили связь ускорения движения 3I/ATLAS со вспышками на Солнце.