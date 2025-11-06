Космонавт отверг версию о внеземном происхождении кометы ATLAS

Космонавт Кудь-Сверчков назвал комету 3l/ATLAS объектом естественного происхождения

Tекст: Мария Иванова

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков прокомментировал предположения о происхождении межзвёздной кометы 3l/ATLAS, передает РИА «Новости».

На предполетной пресс-конференции он заявил: «Я думаю, что комета – это всего лишь комета и никакого инопланетного происхождения она быть не может искусственного».

Кудь-Сверчков тем самым исключил версии, озвученные в зарубежных СМИ, о том, что объект может быть космическим кораблем инопланетян.

Он подчеркнул, впрочем, что космонавты сейчас сосредоточены на подготовке к полету на МКС, а обсуждать природу межзвездных тел стоит с учеными-астрофизиками.

Комета 3l/ATLAS в начале ноября стала видимой с Земли, что вызвало новый всплеск интереса среди исследователей и поклонников астрономии. В западных изданиях ранее появлялись статьи с предположениями о ее искусственном происхождении.

