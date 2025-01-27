Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
В Пекине стартовал фестиваль фонарей
В Пекине проходит фестиваль «Ночь тысячи огней». Мероприятие приурочено к празднованию китайского Нового года. Насладиться инсталляцией все желающие смогут до 16 февраля (фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Работы выставлены в парке Вэньюйхэ. Общая площадь территории фестиваля в этом году составила 40 га. На суд зрителей представлено более тысячи фигур (фото: Liu Huanyu/XinHua/Global Look Press)
Одной из центральных композиций стала статуя символа наступающего года – Зеленой Деревянной Змеи. Знатоки китайской культуры отмечают, что эта рептилия сделает грядущие 12 месяцев спокойными и стабильными (фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Не менее важная фигура на фестивале – рыба. Для жителей Поднебесной это символ счастья, поскольку на китайском языке слова «изобилие» и «рыба» произносятся практически одинаково. Поэтому эти обитатели вод в Новый год есть на столе у каждой семьи КНР: привлекают богатство (фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Увековечен в фигурах и изящный символ китайской культуры: танец водяных рукавов. Российскому зрителю это явление может быть известно по знаменитому фильму «Дом летающих кинжалов» (фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Композиция посвященная великану Паньгу, создавшему согласно китайской мифологии Землю (фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Данное мероприятие проходит каждый год. Несмотря на то что посетить его успели уже несколько тысяч туристов, основной наплыв гостей пройдет в рамках «Золотой недели», во время которой все граждане КНР отдыхают (фото: Visual China Group/ТАСС)
Композиции поражают своей тематикой и изобретательностью. Многие из них сосредоточены вокруг сюжетов китайской культуры (фото: China News Service/VCG/ТАСС)
Многие авторы пытаются запечатлеть в своих фигурах панду – животное, давно ставшее национальным символом Китая (фото: Yang Wei/China News Service/VCG/ТАСС)
Однако больше всего внимания получает хозяйка грядущего года – Змея (фото: Zhang Yuan/China News Service/VC/ТАСС)
Китайский новый год будет праздноваться с 29 января по 16 февраля. Однако на работу граждане КНР вернутся уже 4 февраля (фото: Yang Shiyao/XinHua/Global Look Press)