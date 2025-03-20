В оборонной стратегии ЕС увидели нехватку «конкретики и денег»

В парламенте Финляндии указали на нехватку «конкретики и денег» в новой оборонной стратегии ЕС

Tекст: Антон Антонов

«В ней пока не хватает конкретики, и, возможно, денег тоже (будет не хватать). Готовность действовать немедленно пока не так велика, как ожидалось», – приводит слова Кумпула-Натри РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

Кумпула-Натри выразила обеспокоенность низкой готовностью к немедленным действиям, которая не соответствует ожиданиям. Она отметила, что чувство срочности еще не охватило всех европейских комиссаров и страны Европы. По словам политика, ЕС собирается подготовиться к более нестабильному будущему.

Председатель Большого комитета финского парламента Хейкки Аутто также прокомментировал принятую стратегию, указав, что она была утверждена в период, когда Европа сталкивается с «серьезным дефицитом обороноспособности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила Белую книгу по обороне ЕС, которая предусматривает милитаризацию до 2030 года и включает долгосрочный план помощи Украине, чтобы усилить европейскую военную промышленность. В документе обозначены ключевые направления инвестирования, включая противовоздушную и противоракетную оборону, производство артиллерийских систем, боеприпасов и ракет, конструирование беспилотных летательных аппаратов, развитие военной мобильности, внедрение высоких технологий в оборону и защиту критической инфраструктуры.