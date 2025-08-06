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В России установили нормы недельной нагрузки для учителей
Минпросвещения установило нормы недельной нагрузки для педагогов
Министерство просвещения утвердило расчетные рабочие нормы по ставке для различных педагогических специальностей, включая учителей, воспитателей и логопедов.
Учителям теперь положено 18 часов преподавательской работы в неделю за одну ставку заработной платы, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что данная норма используется для расчетов зарплаты, а учебная организация самостоятельно определяет, сколько часов работает педагог.
Документ министерства также предусматривает 36 часов в неделю для воспитателей детсадов, педагогов-психологов, социальных педагогов и ряда других специалистов.
Инструкторам по физической культуре и старшим воспитателям установили норму 30 часов, а воспитателям, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья, – 25 часов в неделю.
Для музыкальных руководителей и концертмейстеров оставили 24-часовую ставку, а для учителей-дефектологов и логопедов – 20 часов в неделю. В министерстве подчеркнули, что нормы рассчитываются ежегодно в начале учебного года и зависят от должности или специальности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили запретить увольнять учителей за размещение личных фотографий и сообщений в интернете при отсутствии противоправного содержания.