СК возбудил дело о покушении на убийство артиста Леонова-Гладышева

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 16 августа 2018 года: актера обнаружили с травмами головы возле станции метро «Парнас». Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Следствие квалифицировало действия нападавших по статье о покушении на убийство.

Установлением всех обстоятельств происшествия занимается первое управление по расследованию особо важных дел городского ГСУ СК. В настоящее время продолжаются следственные действия, чтобы выяснить мотивы и установить виновных в нападении на известного артиста, передает ТАСС.

Ранее петроградский районный суд Петербурга приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии за убийство Игоря Талькова и покушение на Игоря Малахова в 1991 году.