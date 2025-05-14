Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.16 комментариев
СК возбудил дело о покушении на убийство артиста Леонова-Гладышева
Следственный комитет в Петербурге начал расследование по факту покушения на убийство народного артиста Евгения Леонова-Гладышева, который пострадал у метро «Парнас» в 2018 году, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 16 августа 2018 года: актера обнаружили с травмами головы возле станции метро «Парнас». Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Следствие квалифицировало действия нападавших по статье о покушении на убийство.
Установлением всех обстоятельств происшествия занимается первое управление по расследованию особо важных дел городского ГСУ СК. В настоящее время продолжаются следственные действия, чтобы выяснить мотивы и установить виновных в нападении на известного артиста, передает ТАСС.
Ранее петроградский районный суд Петербурга приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии за убийство Игоря Талькова и покушение на Игоря Малахова в 1991 году.