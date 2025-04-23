Шляфмана заочно приговорили к 13 годам за убийство Талькова

Суд приговорил Шляфмана к 13 годам за убийство Талькова

Tекст: Елизавета Шишкова

Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы за убийство певца Игоря Талькова и покушение на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова, передает ТАСС.

Суд постановил назначить Шляфману срок отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Срок начнется со дня задержания Шляфмана на территории России и заключения его под стражу.

Меру пресечения в виде заключения под стражу для Шляфмана суд оставил без изменений до его задержания. На оглашении приговора адвокат обвиняемого не присутствовал. Прокурор ранее просил для обвиняемого 14 лет строгого режима, сторона защиты настаивала на оправдании.

Трагедия произошла в октябре 1991 года во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный». По версии следствия, Шляфман, будучи концертным директором Талькова, попытался застрелить Малахова из револьвера после конфликта из-за очередности выступлений. В результате смертельное ранение получил сам Тальков.

В начале 1992 года Шляфман, по данным следствия, тайно выехал на Украину, а затем скрылся в Израиле, где пребывает до настоящего времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет предъявил обвинение находящемуся на территории Израиля Валерию Шляфману в убийстве певца Игоря Талькова.