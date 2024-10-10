Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
В Израиле предъявили обвинение подозреваемому по делу об убийстве Талькова
Находящемуся на израильской территории обвиняемому в России в убийстве певца Игоря Талькова Валерию Шляфману предъявлено обвинение в ходе допроса, сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу.
Правоохранители Израиля и прибывшие туда петербургские следователи допросили Шляфмана, ему предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства Талькова и покушении на убийство Игоря Малахова, указало ведомство, передает ТАСС.
При этом не сообщается, признал ли Шляфман свою вину. Материалы дела правоохранители Израиля направят в Петроградский суд Петербурга, где процесс по делу Шляфмана ведется в его отсутствие.
Тальков погиб 6 октября 1991 года, его застрелили. Виновником считался сбежавший в Израиль концертный директор Валерий Шляфман, но позже появилась версия о случайным выстреле.