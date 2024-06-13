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    Россия оказалась готова к валютным санкциям США
    ЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке
    Канада ввела санкции против Третьяка
    Дело журналиста WSJ Гершковича направлено в суд
    Путин: Россия заинтересована в ученых, работавших за рубежом
    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности
    Захарова заявила о подготовке НАТО к столкновению с Россией
    Таиланд официально подтвердил намерение присоединиться к БРИКС
    ВС России поразили место дислокации ВСУ под Херсоном
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад оказался далек от своих идей

    Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    6 комментариев
    13 июня 2024, 21:22 • Новости дня

    Суд в Петербурге решил заочно рассмотреть уголовное дело об убийстве Талькова

    Суд в Петербурге решил заочно рассмотреть уголовное дело об убийстве Игоря Талькова

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд Петербурга заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве певца Игоря Талькова, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

    Сообщается, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении концертного директора Валерия Шляфмана, передает ТАСС.

    Также в прокуратуре заявили, что следствие приняло все исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана.

    Тальков погиб 6 октября 1991 года, он был застрелен. Виновником считали сбежавшего в Израиль концертного директора Валерия Шляфмана, но позже появилась версия о случайным выстреле, произведенным телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым.

    Между тем, есть свидетельства охранников и друзей Талькова, которые подвергают критике версию о том, что звезду убил Малахов.

    13 июня 2024, 14:45 • Новости дня
    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»

    Военкоры: Склады с горючим не могут потушить вторые сутки на аэродроме под Киевом

    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток, сообщили российские военкоры.

    Согласно карте пожаров NASA, ракеты попали  в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области, власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием».

    На снимки попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта Борисполь, передает Ura. ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что в Киевской области больше суток тушат «промышленный объект» четыре пожарных поезда.

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    13 июня 2024, 12:59 • Новости дня
    Лондон назвал условие прекращения Украиной ударов западным оружием по России
    Лондон назвал условие прекращения Украиной ударов западным оружием по России
    @ USA Foreign, Commonwealth & Deve/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западное оружие не будет применяться для ударов по России в случае, если Москва выведет войска с территорий, которые Украина называет своими, заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

    По его словам, российское командование может вывести войска с территорий, которые Киев считает своими, если Москву это «так беспокоит», передает ТАСС.

    Кроме того, Британия заявила, что 13 июня объявит о новых санкциях. В частности, новые санкции направлены на пресечение экспорта в Россию товаров двойного назначения.

    Ранее Британия пообещала Украине пакет помощи на сумму до 309 млн долларов.

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    13 июня 2024, 12:09 • Новости дня
    Пашинян допустил изменение позиции по ОДКБ в случае извинений Лукашенко
    Пашинян допустил изменение позиции по ОДКБ в случае извинений Лукашенко
    @ Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией белорусского президента Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

    Пашинян пообещал никогда не посещать Минск и допустил изменение позиции по ОДКБ в случае, если из объединения выйдет Белоруссия или если господин Лукашенко извинится, передает «Коммерсант».

    В частности, он заявил, что один из руководителей стран ОДКБ рассказал об «участии Белоруссии в подготовке войны, поощрении победы Азербайджана».

    Премьер Армении добавил, что Ереван останется в объединении, если «Лукашенко найдет такие слова извинений и объяснений», которые будут «приемлемы для народа Армении».

    Кроме того, Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица страны не посетят Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    Ранее Пашинян заявил о намерении Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности.

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    13 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    ЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке

    Банк России установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке

    ЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центробанк с 13 июня установил официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке, сообщил регулятор.

    Сообщается, что курсы евро и доллара США к российскому рублю устанавливаются на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день, передает ТАСС.

    ЦБ понизил курс доллара на 14 июня до 88,21 руб., евро - до 94,83 руб.

    Ранее в ЦБ заявили, что после введения санкций США сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке.

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    13 июня 2024, 10:39 • Новости дня
    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в России иноагентом) объявлена МВД в розыск по уголовной статье, следует из базы ведомства.

    По какой статье ведется розыск, не уточняется, однако источник ТАСС сообщил,  что Лазареву обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

    В июле 2022 года Лазареву включили в перечень физических лиц-иноагентов.

    Ранее Лазарева заявила, что в глубине души радуется, когда видит новость об атаке украинским беспилотником на российские города.

    После слов об атаках на российские города прокуратура Москвы организовала проверку в отношении Лазаревой.

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    13 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией

    Маск предложил признать террористической организацией украинскую медиакомпанию за список «трампистов и коммунистов»

    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США – нужно признать террористами за составление черного списка американских политиков, критикующих помощь Киеву, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На прошлой неделе TEXTY представила список людей и организаций, которые выступают против американской поддержки Украины. В список вошли Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ряд влиятельных конгрессменов, журналист Такер Карлсон, психолог Джордан Петерсон и другие – всего 391 человек и 76 организаций, передает РИА «Новости».

    Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», сообщает Fox News.

    Конгрессмен-республиканец Эндрю Клайд заявил, что профильный комитет Палаты представителей принял решение отменить финансирование украинской организации, передает ТАСС.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это хороший первый шаг», но «их следует добавить в список подсанкционных террористических организаций».

    Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

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    13 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки

    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска под натиском российской артиллерии и ВКС покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ вынуждены были уйти из юго-западной части Красногоровки, на этом участке фронта украинские войска несут существенные потери, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки.

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    13 июня 2024, 06:57 • Новости дня
    G7 собралась установить единые стандарты поставок полупроводников

    Yomiuri сообщила о планах G7 установить единые стандарты поставок важных для промышленности товаров и материалов

    G7 собралась установить единые стандарты поставок полупроводников
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны G7 собираются установить единые стандарты поставок полупроводников, а также других товаров и материалов, которые имеют важное значение для промышленности, сообщают СМИ.

    G7 хочет сформулировать единые принципы взаимодействия, которые позволят не допустить зависимости от конкретных государств. Планируется ввести критерии отбора поставщиков, чтобы обеспечить диверсификацию и прозрачность поставок, передает ТАСС со ссылкой на Yomiuri.

    Также G7 работает над снижением угрозы нарушения логистических цепочек при торговле полупроводниками. Кроме того, планируется ввести новые меры по защите информации и борьбе с кибератаками. Одним из направлений работы является укрепление связей с государствами, которые не входят в G7, но важны для поставок ключевых товаров и материалов.

    Указывается, что внимание к данной теме связано с укреплением позиций Китая на рынке микросхем и электромобилей. Соответствующий пункт собираются включить в итоговое заявление саммита G7 в Италии.

    Напомним, в США признали зависимость от чипов с Тайваня. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Америка покупает 92% своих передовых чипов у тайваньской компании TSMC.

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    13 июня 2024, 12:42 • Новости дня
    Россиянам рекомендовали не суетиться с продажей долларов

    Экономист Иван Лизан посоветовал россиянам не спешить покупать и продавать наличные доллары

    Россиянам рекомендовали не суетиться с продажей долларов
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Лучше всего подождать, доллары по-прежнему будут нужны, над Америкой никакой метеорит не завис, она внезапно никуда не исчезнет», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя резкое увеличение курса доллара в ряде столичных пунктов обмена валюты.

    «Во-первых, при покупке или продаже валюты нельзя суетиться. Сейчас обменники исходят из того, что каждый пришедший к ним с долларовой бумажкой – лох, а без лоха и жизнь плоха, поэтому они откровенно зарабатывают. А народ почему-то ударился в панику», – говорит Лизан.

    Он рассуждает, что даже если в будущем внутри страны действительно будут большие проблемы с конвертацией рубля в доллар, во что собеседник мало верит, то возможность избавиться от валюты все равно будет. В конце концов ее можно будет оставить, например, для заграничных поездок.

    «Опять же, в Турцию можно поехать и там обменять доллары, а потом себе в криптовалюте переслать, в USDT – схема проверенная, рабочая. Фирм, которые этим занимаются, достаточно, в одной только башне «Москва-Сити» десятки криптовалютных офисов. А лучше всего подождать, доллары по-прежнему будут нужны, над Америкой никакой метеорит не завис, она внезапно никуда не исчезнет», – считает экономист.

    Также он призвал повременить с покупкой валюты до стабилизации курса евро и доллара, чтобы не подыгрывать банкам, которые пытаются прилично заработать на панике людей.

    По его словам, механизм обмена будет продолжать работать, но не на основе биржевых котировок, а на основе внебиржевых инструментов. «В конце концов, в большинстве стран мира валютой на бирже не торгуют. Это только у нас такая вот чудная история. Поэтому если и остались доллары, то лучше пусть они лежат в сейфе до запланированной заграничной поездки, они никуда не убегут», – заключил Лизан.

    Ранее сообщалось, что часть обменников в Москве сильно увеличили курс, по которому у них можно приобрести наличные доллары. Также отмечается, что курс покупки евро в нескольких обменниках Москвы также увеличился.

    Напомним, США ввели санкции против Московской биржи и Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) (входят в группу «Московская биржа»). После этого торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США. При этом в Центральном банке России заявили, что россияне и российские компании по-прежнему смогут покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

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    13 июня 2024, 11:04 • Новости дня
    Авиасалон МАКС в 2024 году отменили

    Источник: Авиасалон МАКС отменили в 2024 году

    Авиасалон МАКС в 2024 году отменили
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение Международного авиакосмического салона (МАКС) в 2024 году отменено, сообщил источник в авиаотрасли.

    Собеседник ТАСС сообщил, что авиасалона МАКС в этом году точно не будет.

    В прошлом году авиасалон МАКС также был перенесен.

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    13 июня 2024, 10:35 • Новости дня
    Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Зампред Совбеза Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Tекст: Александра Юдина

    В ответ на санкции Запада нужно превратить жизнь недружественных стран в сплошной кошмар, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Россия успешно научилась жить и развиваться под западными санкциями, количество которых «измеряется десятками тысяч».

    При этом Медведев заверил, что необходимо остро на них реагировать, так как США и их «союзнички» объявили России войну без правил. В этой связи зампред призвал действовать по принципу «никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России, и как можно больнее!»

    В частности, политик имеет в виду причинение ущерба «во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений», а также в западных важнейших технологиях. Зампред призвал беспощадно «изничтожать энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.

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    13 июня 2024, 04:24 • Новости дня
    Киев призвал отстранить от ОИ россиянку за пост о погибшем в ходе СВО отце

    Киев призвал не допускать россиянку Кудаеву к участию в Олимпиаде за пост о погибшем в ходе спецоперации на Украине отце

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом не допускать к участию в Олимпиаде-2024 россиянку Динару Кудаеву за то, что она назвала героем своего отца, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

    Также Киев просит отстранить от Олимпиады еще двух членов сборной России по борьбе Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву, которые выразили поддержку Кудаевой. Украина заявляет, что российские спортсменки якобы «не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета».

    Отец Кудаевой погиб 9 мая 2024 года. 25 мая она опубликовала в соцсетях его фотографию с подписью «Ты мой герой», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Киев хочет, чтобы от Олимпиады отстранили борца сборной Белоруссии Ирину Курачкину. В качестве причины для предлагаемого отстранения указано ее участие в совместных мероприятиях с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

    Напомним, директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что МОК не будет требовать от российских и белорусских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции.

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    13 июня 2024, 14:40 • Новости дня
    Из затопленных ливнем автобусов в Москве спасли десять человек
    Из затопленных ливнем автобусов в Москве спасли десять человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные спасатели оказали помощь пассажирам автобусов, которые оказались затоплены из-за ливня, сообщили в оперативных службах.

    В северной части Москвы ливень подтопил несколько улиц, вода затопила несколько единиц общественного транспорта и легковых автомобилей, спасены десять человек, сообщил собеседник ТАСС в оперативных службах. Никто не пострадал.

    На Нижегородской улице вода начала заливать салон автомобиля, находящейся в нем женщине оказывается помощь, машину буксируют из низины, добавил источник.

    Из-за ливня парализовано движение транспорта на улице Клязьминской, уровень воды достигает окон автобуса. Пассажиров одного из затопленных автобусов оперативно эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

    «На месте работают городские службы. Принимаются необходимые меры для ликвидации подтопления и эвакуации автобуса», – добавили там.

    В мае ливень в Москве подтопил дороги и частично подземный паркинг.

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    13 июня 2024, 13:44 • Новости дня
    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии

    Политолог Трухачев: Группа «Большой семерки» в нынешних условиях стала анахронизмом

    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры стран G7 едут в Италию для протокола. На повестке – украинский и палестинский конфликты, а также судьба атлантических отношений на фоне поражения правящих партий в ведущих странах Европарламента и предстоящих выборов в США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Вадим Трухачев и Федор Лукьянов. Напомним, в Италии стартует саммит G7, который западная пресса уже прозвала встречей «хромых уток».

    «Лидеры «Большой семерки» традиционно собираются в июне», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Однако, отметил он, нынешний саммит проходит на фоне поражения правящих партий Германии и Франции по итогам выборов в Европарламент и падения рейтингов политиков.

    По мнению собеседника, лидеры G7 едут в Италию скорее для протокола. «В ходе мероприятия будут звучать уже знакомые мантры: «надо помогать Украине», «надо забрать у России деньги, отдать их Киеву», – прогнозирует политолог. – На этом фоне куда интереснее будет читать новости о том, что лидерам «Семерки» подают на обед».

    Трухачев полагает, что единственное решение, которое может быть согласовано в ходе саммита G7, касается судьбы российских активов. «Но и это не станет сенсацией, поскольку сообщения о возможной передаче доходов, а также в целом замороженных средств РФ обсуждается Западом на протяжении года», – указал спикер.

    Поэтому возникает вопрос, насколько в нынешних условиях группа «Большой семерки» актуальна. Доцент РГГУ убежден: G7 стала анахронизмом. «Объединение наиболее экономически развитых стран возникло в 1970-е годы. Сейчас члены группы таковыми не являются. Более того, они не решают важные задачи, потому что, как правило, это происходит по линии Евросоюз – США, Канада – США, Канада – Евросоюз, НАТО – Евросоюз. Недаром в придачу к «Семерке» существует «Большая двадцатка», которая более-менее отражает тот расклад, который существует в современном мире», – пояснил Трухачев.

    Несколько иной точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МКД «Валдай». «В 1970-е годы, когда был период острых структурных экономических проблем в западном мире, встречи тогда еще G6 проводились с целью обсуждения в спокойной закрытой обстановке существующих вопросов. Потом эти мероприятия превратилась в светский раут. Когда же Россия была частью этого формата, наступил политизированно публичный период. Сейчас же суть «Большой семерки» становится более содержательной», – считает он.  

    Политолог объясняет: G7 – это консультативный совет самых влиятельных западных государств, в ходе саммитов политики могут согласовывать свои позиции, но окончательных решений они не принимают. «Семерка» – это не мировое политбюро. Лидеры стран могут скоординировать подходы, например, по финансированию, а также сделать заявления, но конкретные шаги будут предпринимать организации, институты западного мира», – детализировал Лукьянов.

    По его мнению, на повестке нынешнего саммита будут украинский и палестинский конфликты, поскольку оба – причем второй в большей степени – влияют на состояние западного мира: происходит раскол в обществах и в политических кругах. «Касательно Украины вопросом номер один будет «что делать?» Лидеры G7, вероятно, обсудят и решение о механизмах финансовой поддержки Киева», – рассуждает спикер.

    Вторым вопросом повестки может стать судьба атлантических отношений. «Для Европы предельно важно понять, что будет по ту сторону Атлантики, каковы шансы на изменение в пользу сил, которые менее позитивно смотрят на континент. При этом едва ли они услышат от Байдена что-то интересное, кроме как обещаний сделать все, чтобы такой сценарий не был реализован», – уточнил Лукьянов.

    «Более того, если действительно считать Байдена «хромой уткой», то что остается делать его партнерам? Начать диверсификацию, отползать и пытаться переориентироваться на Трампа – не вариант. Во-первых, потому что еще неизвестно, что будет с экс-президентом США на фоне судебных дел. Во-вторых, отношение лидеров «Семерки» к Трампу известно. Поэтому все завороженно ждут осени, а до этого европейские политики попытаются решить некоторые вопросы до возможных изменений», – добавил собеседник.

    «В то же время для американцев важно понять те индикаторы, которые сейчас замигали в Европе. Речь о смещении политических предпочтений в пользу более национально ориентированных сил, – добавил политолог. – Вашингтон хочет понять, насколько это серьезно, ведь пока индикатор мигает, но реальных изменений еще не произошло».

    Что касается решения наследного принца Саудовской Аравии не участвовать в саммите G7, то Эр-Рияд ведет себя хитро, считает научный директор МКД «Валдай». «Для «Семерки» было бы очень важно показывать, что это не закрытый клуб, а место, куда тянутся в том числе ведущие страны Глобального Юга. Они, впрочем, и тянутся – побывать на саммите, конечно, всем любопытно. Но Саудовская Аравия аккуратно выстраивает отношения со всеми. Сообщая об отказе участвовать в мероприятии, Эр-Рияд никак не вредит контактам со странами G7, но в то же время обозначает, что у него есть другие приоритеты», – пояснил Лукьянов.

    Ранее издание Politico назвало саммит лидеров стран «Группы семи» встречей «хромых уток». Газета отмечает, что съезд едва ли похож на демонстрацию западной мощи. Участники переговоров являются откровенно слабыми политиками, теряющими свою популярность. Исключение составляет лишь премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    В то же время, по оценке издания The New York Times, главе правительства Британии Риши Сунаку «осталось три недели до выборов, на которых, как ожидается, его Консервативная партия будет отстранена от власти». В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пребывают в крайне сложном состоянии после того, как их фракции потерпели поражение на прошедших выборах в Европарламент. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об их итогах.

    «Джо Байден ведет воздушный бой со своим предшественником Дональдом Трампом. Даже премьер-министр Японии Фумио Кисида сталкивается с растущими волнениями внутри Либерально-демократической партии и может потерять свой пост уже этой осенью», – акцентирует издание. В неутешительном состоянии пребывает и глава парламента Канады Джастин Трюдо.

    Газета подчеркивает, что спустя восемь лет своего правления он столкнулся с невероятной разочарованностью со стороны населения собственной страны. Кроме того, семь государств, входящих в объединение, год от года теряют позиции в доле мирового ВВП. При этом в составе G7 отсутствуют такие заметные силы, как Китай и Россия.

    По мнению западных аналитиков, все это приведет к тому, что в повестку объединения будет «вторгаться внутренняя политика» стран-членов. «Как вы можете брать на себя какие-либо обязательства, если собираетесь сменить правительство? «Подождем и посмотрим» станут ключевыми словами этой встречи», – комментирует ситуацию Агата Демарэ, старший научный сотрудник по вопросам политики и директор геоэкономической инициативы Европейского совета по международным отношениям в Лондоне.

    «В качестве жеста навстречу меняющемуся миру Мелони пригласила в Италию целый список незападных лидеров», – отмечает газета. Так, наследный принц Саудовской Аравии бен Салман Аль Сауд сообщил об отказе участвовать в саммите G7. Интересно, что данное решение он принял после встречи с Владимиром Зеленским. Издание SPA пишет, что в рамках их беседы обсуждалась поддержка усилий, нацеленных на разрешение кризиса на Украине.

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    13 июня 2024, 19:07 • Новости дня
    Канада ввела санкции против Третьяка
    Канада ввела санкции против Третьяка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новый санкционный список Канады внесен советский хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк, об ограничениях сообщил МИД страны.

    Среди тех, против кого Канада ввела санкции, оказались также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает ТАСС.

    Кроме того, под ограничения попали российская авиакомпания «Победа» и ряд СМИ, в том числе «Российская газета» и телеканал «Санкт-Петербург».

    Ранее под санкции Британии против России попали компании из шести стран.

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