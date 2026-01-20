Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Всероссийский конкурс «Мозаика культур» открыл прием заявок для детей
В рамках Года единства народов стартовал конкурс «Мозаика культур: Единство народов России», где юные художники смогут представить свои работы на выставке в Москве.
Всероссийский конкурс «Мозаика культур: Единство народов России» стартует в рамках проекта «Галерея Первых», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Его организует движение «Движение Первых», чтобы поддержать творческий потенциал юных художников, интересующихся изобразительным искусством и культурой страны. Конкурс ориентирован на детей и подростков от шести до 17 лет, заявки принимаются с 20 января по 28 марта.
Участникам предлагается через рисунки показать свою Россию – её культуру, традиции и красоту, а также силу, которая рождается в единстве народов. Лучшие работы лауреатов будут представлены на выставке в одной из ключевых галерей Москвы, а сам конкурс проводится при стратегической поддержке Российской академии художеств. Партнёрами стали ОАО «РЖД», госкорпорация «Росатом» и компания АО «ГАММА».
Герой России, участник президентской кадровой программы «Время Героев», председатель правления Движения Первых, Артур Орлов отметил: «Всероссийский конкурс Движения Первых «Мозаика культур: Единство народов России» – это уникальная возможность поддержать юных художников, отражающих в своём творчестве величие нашей страны, её уникальную природу, выдающиеся достижения, основанные на отечественной культуре, традициях и новаторских решениях». Он выразил уверенность, что для многих конкурс станет важным шагом к творческой самореализации.
Партнёры конкурса также предлагают дополнительные творческие задания: от романтики железных дорог до арктических пейзажей и героев народных сказаний. Эти работы будут оцениваться отдельно и могут быть использованы для других выставок, а авторы лучших работ получат специальные призы.
Итоги подведёт экспертное жюри с 29 марта по 27 апреля. В финал пройдут 200 участников, которые создадут новые работы под руководством экспертов Российской академии художеств, а затем 90 лучших художников получат признание на главной выставке конкурса. Проект «Галерея Первых» продолжит поддерживать развитие молодых талантов по всей стране.