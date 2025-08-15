«Алсиб» снова включился в историю

На встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российская делегация летела по маршруту, только на первый взгляд кажущемуся непривычным – через Чукотку. Однако он проторен давно и вызывает у пилотов и историков стойкие ассоциации.

Этот маршрут регулярно использовался в 1942-1945 гг., когда в небе над Европой действовало люфтваффе и поставки американской помощи в СССР шли через Аляску и Сибирь. Назывался он, соответственно, «Алсиб».

Истории этого пути уже более трех веков, и связана она с русскими землепроходцами. Еще при царе Михаиле Федоровиче берег Чукотки описал Семен Дежнев, а при Анне Иоанновне Витус Беринг и Алексей Чириков исследовали Аляску и Алеутские острова. С тех пор началось и освоение этого края. Деятельность «Российско-Американской компании» способствовала освоению земель по обе стороны пролива. Об этом написано много, так что повторяться не будем. И после продажи будущего 49-го штата США контакты продолжались – по морю и льду.

Нельзя сказать, что открыли воздушный путь во время войны. Разведан он в общих чертах был гораздо раньше. Например, в 1932 году для спасения парохода «Челюскин» закупались американские самолеты с Аляски, а командира экспедиции Отто Шмидта переправляли на лечение в больницу города Ном на этой территории, тогда еще не ставшей американским штатом.

В 1936 году из Лос-Анджелеса в Москву через Аляску и Чукотку с несколькими посадками двигался экипаж Сигизмунда Леваневского. Знаменитые беспосадочные перелеты Чкалова и Громова были проложены через Северный полюс. Таким образом, маршрут был уже прочерчен в общих чертах и иногда использовался. Активно же он стал эксплуатироваться тогда, когда небо над Европой оказалось закрыто гитлеровцами для советских и американских самолетов.

Поначалу доставка американских самолетов в СССР велась по морю – северным путем через Архангельск и южным – через Владивосток или Басру и Иран. Но эти пути были долгими, а после нападения японцев на Перл-Харбор – и небезопасными. И тогда стороны решили задействовать воздушную дорогу через Аляску и Чукотку.

Еще до японской агрессии постановлением Госкомитета обороны СССР № 739 от 9 октября 1941 года началось оборудование трассы Красноярск – Уэлен для осуществления регулярных перелетов и поставок военной техники. Этот путь также мог использоваться и для других грузов, дипломатической почты и работников внешнеполитических ведомств.

Начали с реконструкции аэропортов Красноярска и Якутска, а затем довели до ума и полосы на всем протяжении пути с Аляски. И уже в июле 1942 г. советский борт, пилотируемый знаменитым Владимиром Коккинаки, доставил по этому маршруту американскую правительственную делегацию в СССР. Такой выбор был неудивителен. Владимир Константинович – знаменитый летчик-испытатель, автор нескольких мировых рекордов.

К октябрю 1942 года было построено и отремонтировано 16 аэродромов на советской территории и 15 – на американской и канадской. Была создана специальная советская перегонная дивизия во главе с генералом Мазуруком (штаб в Якутске), а местом передачи американской продукции стал город Фербанкс на Аляске. Регулярный перегон начался 26 сентября 1942 года и продолжался до капитуляции Японии осенью 1945 года.

Помимо военных грузов, трасса использовалась и внешнеполитическими ведомствами. По ней добирались в США послы Максим Литвинов и Андрей Громыко, а в СССР – американский вице-президент Уоллес. Всего за время ее работы было перевезено более 131 тыс. пассажиров.

Таким образом, маршрут был отработан. В дальнейшие годы по обе стороны Берингова пролива проходило совершенствование воздушной инфраструктуры. В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме.

И вот такой момент настал. В 2025 году единственным безопасным способом доставки высокой российской делегации в США оказался именно этот. Только так «борт № 1» защищен и от облетов недружественных стран, и от разного рода неожиданностей.

Вот так и происходит восстановление маршрута, кажущегося странным, но при этом – наиболее безопасного и логичного, если заглянуть в историю. Что-то подсказывает, что «Алсиб» нам понадобится и в будущем.