  • Новость часаЭксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Алсиб» снова включился в историю

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    15 августа 2025, 11:36 Мнение

    «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту
    Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью СССР
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после Аляски
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»

    На встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российская делегация летела по маршруту, только на первый взгляд кажущемуся непривычным – через Чукотку. Однако он проторен давно и вызывает у пилотов и историков стойкие ассоциации.

    Этот маршрут регулярно использовался в 1942-1945 гг., когда в небе над Европой действовало люфтваффе и поставки американской помощи в СССР шли через Аляску и Сибирь. Назывался он, соответственно, «Алсиб».

    Истории этого пути уже более трех веков, и связана она с русскими землепроходцами. Еще при царе Михаиле Федоровиче берег Чукотки описал Семен Дежнев, а при Анне Иоанновне Витус Беринг и Алексей Чириков исследовали Аляску и Алеутские острова. С тех пор началось и освоение этого края. Деятельность «Российско-Американской компании» способствовала освоению земель по обе стороны пролива. Об этом написано много, так что повторяться не будем. И после продажи будущего 49-го штата США контакты продолжались – по морю и льду.

    Нельзя сказать, что открыли воздушный путь во время войны. Разведан он в общих чертах был гораздо раньше. Например, в 1932 году для спасения парохода «Челюскин» закупались американские самолеты с Аляски, а командира экспедиции Отто Шмидта переправляли на лечение в больницу города Ном на этой территории, тогда еще не ставшей американским штатом.

    В 1936 году из Лос-Анджелеса в Москву через Аляску и Чукотку с несколькими посадками двигался экипаж Сигизмунда Леваневского. Знаменитые беспосадочные перелеты Чкалова и Громова были проложены через Северный полюс. Таким образом, маршрут был уже прочерчен в общих чертах и иногда использовался. Активно же он стал эксплуатироваться тогда, когда небо над Европой оказалось закрыто гитлеровцами для советских и американских самолетов.

    Поначалу доставка американских самолетов в СССР велась по морю – северным путем через Архангельск и южным – через Владивосток или Басру и Иран. Но эти пути были долгими, а после нападения японцев на Перл-Харбор – и небезопасными. И тогда стороны решили задействовать воздушную дорогу через Аляску и Чукотку.

    Еще до японской агрессии постановлением Госкомитета обороны СССР № 739 от 9 октября 1941 года началось оборудование трассы Красноярск – Уэлен для осуществления регулярных перелетов и поставок военной техники. Этот путь также мог использоваться и для других грузов, дипломатической почты и работников внешнеполитических ведомств.

    Начали с реконструкции аэропортов Красноярска и Якутска, а затем довели до ума и полосы на всем протяжении пути с Аляски. И уже в июле 1942 г. советский борт, пилотируемый знаменитым Владимиром Коккинаки, доставил по этому маршруту американскую правительственную делегацию в СССР. Такой выбор был неудивителен. Владимир Константинович – знаменитый летчик-испытатель, автор нескольких мировых рекордов.

    К октябрю 1942 года было построено и отремонтировано 16 аэродромов на советской территории и 15 – на американской и канадской. Была создана специальная советская перегонная дивизия во главе с генералом Мазуруком (штаб в Якутске), а местом передачи американской продукции стал город Фербанкс на Аляске. Регулярный перегон начался 26 сентября 1942 года и продолжался до капитуляции Японии осенью 1945 года.

    Помимо военных грузов, трасса использовалась и внешнеполитическими ведомствами. По ней добирались в США послы Максим Литвинов и Андрей Громыко, а в СССР – американский вице-президент Уоллес. Всего за время ее работы было перевезено более 131 тыс. пассажиров.

    Таким образом, маршрут был отработан. В дальнейшие годы по обе стороны Берингова пролива проходило совершенствование воздушной инфраструктуры. В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме.
    И вот такой момент настал. В 2025 году единственным безопасным способом доставки высокой российской делегации в США оказался именно этот. Только так «борт № 1» защищен и от облетов недружественных стран, и от разного рода неожиданностей.

    Вот так и происходит восстановление маршрута, кажущегося странным, но при этом – наиболее безопасного и логичного, если заглянуть в историю. Что-то подсказывает, что «Алсиб» нам понадобится и в будущем.

    Другие материалы автора

    Главное
    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США на Аляске
    NBC: Трамп начал борьбу за Нобелевскую премию мира
    Будапешт связал протесты в Сербии с планами ЕС сменить власть в Венгрии и Словакии
    Азербайджанский наемник ВСУ с тату в виде свастики сдался в плен армии России
    На Чернаводской АЭС в Румынии произошел пожар
    Госдума задумалась о запрете лицам с судимостью быть курьерами
    Россиян предупредили об изменении правил медосвидетельствования на опьянение

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль

    Могут ли евреи не любить собственное государство, которое досталось им с таким трудом? Оказалось, что могут – особенно если это евреи американские. Некоторые из них даже сравнивают действия Израиля с Холокостом, погубившим миллионы евреев, и от имени мирового еврейства выдвигают требования к израильскому руководству. Как и почему происходит все это? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      «Алсиб» снова включился в историю

      В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьёзных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

      0 комментариев
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Америке Центральная Азия

      В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      7 комментариев
    Перейти в раздел

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации