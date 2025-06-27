Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в изнасилованиях и 20 других преступлениях

Tекст: Антон Антонов

Как заявило следствие, общее число потерпевших превышает десять человек. Их точное число не раскрывается. По имеющейся информации, речь идет о диапазоне от 15 до 20, пишет NRK.

В обвинении фигурирует несколько случаев изнасилования, сексуально оскорбительного поведения, насилия, а также эпизоды угроз, повреждения имущества, нападения на полицейского и нарушения дорожных правил.

Защита сообщает, что Хейби отрицает вину по основным пунктам, включая обвинения в изнасиловании. Указывается, что ряд эпизодов в отношении Хейби, касающихся конкретных потерпевших, был закрыт по причине недостаточности доказательств или истечения срока давности. Тем не менее некоторые из потерпевших намерены обжаловать эти решения. В то же время несколько жертв отказались от подачи жалоб на прекращение дел, объяснив это значительной психологической нагрузкой.

Сообщается, что Хейби сотрудничает с полицией. Дело передано в прокуратуру Осло. При этом полиция не опрашивала других членов королевской семьи, сочтя это нецелесообразным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Хейби был задержан по подозрению в совершении акта насилия над человеком, находящимся в бессознательном состоянии.