Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького
Вильясте назначена генеральным директором МХАТ имени Горького
Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького.
Соответствующая информация уже появилась в разделе «Люди театра» на официальном сайте культурного учреждения.
Новый руководитель имеет значительный опыт работы в сфере театрального менеджмента. Начиная с 2014 года она успешно трудилась на посту директора Московского Губернского драматического театра.
Кроме того, с 2018 года Вильясте руководила проведением Большого детского фестиваля, а также выступала директором известного смотра «Фабрика Станиславского».
Напомним, в четверг Елена Булукова покинула пост генерального директора МХАТ имени Горького. Министерство культуры назначило ее на эту должность осенью 2025 года.
В марте текущего года новым художественным руководителем театра стал Сергей Безруков.