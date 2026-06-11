Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького

Вильясте назначена генеральным директором МХАТ имени Горького

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующая информация уже появилась в разделе «Люди театра» на официальном сайте культурного учреждения.

Новый руководитель имеет значительный опыт работы в сфере театрального менеджмента. Начиная с 2014 года она успешно трудилась на посту директора Московского Губернского драматического театра.

Кроме того, с 2018 года Вильясте руководила проведением Большого детского фестиваля, а также выступала директором известного смотра «Фабрика Станиславского».

Напомним, в четверг Елена Булукова покинула пост генерального директора МХАТ имени Горького. Министерство культуры назначило ее на эту должность осенью 2025 года.

В марте текущего года новым художественным руководителем театра стал Сергей Безруков.