Безруков сохранил должность худрука Губернского театра после назначения во МХАТ

Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?
План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.5 комментариев
О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.4 комментария
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Прайм». В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на повышение эффективного воздействия реестра должников.
Предлагается ввести следующие ограничения для лиц, включенных в реестр: запрет на государственную регистрацию транспортных средств и техники, ограничение регистрации прав на недвижимость, а также отказ в открытии банковских счетов. Исключением станут только банковские операции, связанные с уплатой обязательных платежей, предусмотренных законодательством.
Снятие ограничений предусмотрено сразу после исключения гражданина из списка должников. По словам Слуцкого, «пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть». Он также подчеркнул, что данная инициатива – не просто запрет, а «санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть», и нацелен на то, чтобы уклонисты чувствовали «дискомфорт в каждом своем шаге».
Слуцкий отметил, что предложенные меры позволят сделать реестр должников реально действующим инструментом для полного погашения долгов перед детьми, а не формальным «списком позора».
Напомним, в январе на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов.
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Ромашина: Паралимпийцы в отличной форме
«Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», – подчеркнула она в беседе с журналистами, передает ИА «Регнум».
Тренер добавила, что желает паралимпийцам спокойствия, душевного равновесия и побед. По ее мнению, российские спортсмены добьются успеха, поскольку за ними стоит поддержка всей страны.
Паралимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Российская сборная вернула себе право выступать под национальным флагом. В этом году приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов.
Президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят.
«Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.
Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.
Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.
«По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).
Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.
Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Трамп заявил о визите в Китай в апреле. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть.
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Parus для автомобилей и аксессуаров
Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Parus для продажи автомобилей и запчастей к ним, сообщает. Как уточняет РИА «Новости», заявка на регистрацию была подана в феврале 2025 года, а решение о регистрации принято в феврале 2026 года.
Товарный знак Lada Parus теперь позволит компании выпускать не только автомобили и их комплектующие, но и различные аксессуары. Кроме того, под этим брендом могут выйти детские игрушки в виде моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением.
Документы также предусматривают возможность использования товарного знака для услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Таким образом, Lada Parus может стать новым направлением развития бренда на российском рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака Lada Salut в Роспатент. Роспатент за две недели до этого зарегистрировал товарный знак «Lada Ariva» по трем классам товаров и услуг, не раскрывая имя заявителя.
А в июне 2025 года Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Yarus, который будет действовать до лета 2035 года.
«Басманный районный суд города Москвы 5 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 29 суток в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Цаликова Руслана Хаджисмеловича», – сказано в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее в этот день стало известно, что Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая получения взяток, отмывание денег, создание преступного сообщества и крупные хищения бюджетных средств в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.
В Минобороны он занимался вопросами расквартирования войск, управления имуществом, строительства и капремонта, финансового контроля, медицины, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами.
Согласно статье 107 УПК России, домашний арест часто предусматривает запрет на использование интернета, стационарных и мобильных телефонов, почтовой связи. Запрет распространяется и на общение с рядом лиц, перечень которых определяется индивидуально, при этом допускаются звонки адвокату, следователю и экстренным службам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года. В январе 2026 года он дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.
«В соответствии с законодательством не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен», – пояснили «Коммерсанту» в ФАС.
В ведомстве отметили, что ответственность за размещение рекламы несут как рекламодатели, так и рекламораспространители.
С 1 сентября 2025 года в силу вступили поправки, запрещающие размещение рекламы на платформах, которые признаны экстремистскими, нежелательными или заблокированы в России.
Запрет распространяется на все виды рекламы, включая нативную и бартерную. За нарушение предусмотрены штрафы: 2,5 тыс. рублей для физических лиц, 20 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, до 500 тыс. рублей для юридических лиц.
Ранее Роскомнадзор усилил ограничения для Telegram: пользователи в России столкнулись с проблемами загрузки мультимедийных файлов, включая фото, видео и голосовых сообщений. Регулятор требует от администрации мессенджера разместить сервера в России и соблюдать национальное законодательство.
«В ходе следственных действий Цаликов вину по предъявленным ему обвинениям не признал», – сказал источник ТАСС.
Напомним, днем ранее Басманный суд Москвы отправил Руслана Цаликова под домашний арест.
«Ремонтные бригады Росатома завершили работы по восстановлению высоковольтной линии «Ферросплавная-1» в районе Запорожской АЭС сегодня в 17.40. Это на сутки раньше, чем было запланировано», – цитирует РИА «Новости» главу госкорпорации Алексея Лихачева.
Он добавил, что в четверг МАГАТЭ сообщило о восстановлении и подключении к Запорожской АЭС «Ферросплавной-1» после ремонтных работ, которые длились несмотря на локальный режим прекращения огня, при котором обстрелы Энергодара со стороны ВСУ не прекращались.
«Так, в ночь с 2 на 3 марта прямо в середине жилой застройки, во дворе, окруженном девятиэтажными домами, взорвался артиллерийский снаряд... Слава Богу, обошлось без жертв», – сказал Лихачев.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лихачев в конце февраля сообщал о том, что у ЗАЭС начал работать режим тишины ради ремонта ЛЭП. ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре. Киев в марте пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара.
Напольные весы возглавили антирейтинг подарков на 8 Марта
В антирейтинге также оказались кухонная техника, посуда, нижнее белье без обсуждения, наборы из супермаркета и антивозрастные средства, , следует из исследования ювелирного холдинга Sokolov, передает РИА «Новости».
Многие женщины предпочитают заранее обсуждать подарки: 23% выбирают их совместно с партнером, 15% отправляют подборку желаемого, 21% говорят напрямую, а 18% просят деньги. Только одна из семи женщин готова к сюрпризу любого формата.
Аналитики отмечают, что 22% россиянок довольствуются цветами как основным подарком, 19% мечтают об ужине, поездке или билете на концерт. Среди желаемого также называются украшения, деньги, техника, а иногда и помощь в выплате кредита.
Для большинства женщин 8 Марта – своеобразная проверка отношений: более половины считают этот день индикатором заботы партнера, еще 28% оценивают по подарку внимательность мужчины. Однако пятая часть опрошенных трактует праздник как незначимый.
Среди мужчин более половины дарят подарки традиционно, а не по внутреннему желанию, причем две трети еще не выбрали презент к празднику. Несмотря на популярность цветов, полноценным подарком букет считают 42% мужчин, а 12% уверены, что все зависит от суммы, потраченной на него. Большинство поздравляют любимых женщин, мам, сестер, дочерей и бабушек, но 61% покупают подарки также коллегам, а 23% – подругам.
Богомолов поздравил Хабенского с назначением и. о. руководителя Школы-студии МХАТ
Режиссер Константин Богомолов поздравил худрука МХТ имени Чехова, народного артиста РФ Константина Хабенского с назначением на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, передает РИА «Новости».
В соцсетях он написал: «Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога станут мощным двигателем развития Школы-студии».
Богомолов также пожелал Хабенскому сил и терпения на новой должности. Он подчеркнул, что считает коллегу выдающимся артистом и профессионалом, способным вести вуз к новым успехам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр культуры Ольга Любимова заявила, что Хабенский станет исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ и продолжит руководить Московским Художественным театром имени А.П. Чехова.
Напомним, что после смерти Игоря Золотовицкого именно режиссер Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора, но позже покинул пост по собственному желанию.
Между тем сам Хабенский еще три дня назад не подтверждал слухи о своем назначении ректором Школы-студии МХАТ.
Трамп: Киев должен пойти на сделку, Россия готова
По словам американского лидера, глава киевского режима Владимир Зеленский должен проявить инициативу и добиться соглашения, а власти России, по мнению Трампа, также готовы к этому шагу, передает ТАСС.
«[Владимир] Зеленский должен действовать, и он должен добиться заключения сделки», – заявил Трамп. Он добавил, что президент России Владимир Путин, по мнению главы Белого дома, готов к этому.
Ранее Трамп назвал Зеленского препятствием для мира на Украине.
Зеленский заявлял, что США будут оказывать давление на Киев ради завершения конфликта на Украине к лету.
Церемония возложения цветов к памятнику Герою России и Герою Донецкой народной республики Владимиру Жоге состоялась в ДНР, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В мероприятии приняли участие активисты «Движения первых», представители ЦРМИР, бойцы Росгвардии отряда СОБР «Восток-Донецк» и более 50 школьников. Участники почтили память командира батальона «Спарта», погибшего 5 марта 2022 года в Волновахе, когда он прикрывал эвакуацию мирных жителей.
Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил: «В сегодняшнем возложении я не мог не принять участие, потому что это гордость нашего края, за который я проливал кровь и за который по сей день борюсь. Для меня это не просто брат по оружию – мы вместе сражались в трех подразделениях, которые побратались в боях: «Спарта», «Сомали» и «Пятнашка».
Он отметил, что личная связь с Жогой и участие молодежи в подобных акциях помогают сохранять память и передавать ценности новым поколениям. Председатель «Движения первых» ДНР Александра Кульгина подчеркнула, что для молодежи важно знать, за что сражались защитники Донбасса, и иметь перед глазами пример героизма и самоотверженности.
Студент Донецкого колледжа строительства и архитектуры Артем Карандин добавил, что такие мероприятия имеют большое значение для молодых жителей ДНР и помогают помнить вклад героев и волонтеров, помогающих в сложные времена.
В итальянском футбольном клубе «Монца» выразили радость по поводу того, что их рекламный ролик с российским мемом стал вирусным в России, передает РИА «Новости».
В пресс-службе клуба отметили, что рады популярности ролика в России. Кроме того, мем, использованный в видео, тоже очень популярен в Италии и часто используется в социальных сетях для сопровождения или подчеркивания особенно необычных или сенсационных новостей.
Ранее клуб опубликовал видео о скидках на билеты на два ближайших матча, используя фрагмент репортажа 2008 года с музыкальной вечеринки в Великом Новгороде, который стал мемом «очень плохая музыка». В оригинале герой ролика сначала жаловался на плохую музыку и малое количество людей, но затем весело танцевал.
В итальянской версии ролика главный герой радостно реагирует на низкие цены билетов, а видео сопровождается субтитрами на итальянском языке, которые имитируют диалог с корреспондентом.
Ранее футбольный клуб «Аталанта» ранее анонсировал матч с «Монцей» клипом на песню российской группы «Дюна».
Лидер музыкального коллектива Виктор Рыбин одобрил использование композиции «Привет с большого бодуна» в итальянском ролике.
Общественные активисты в Вероне вывесили крупные плакаты в поддержку дружбы с Россией.
«Многие из моих товарищей, кто бывает сегодня в той же Германии, во Франции, Португалии, на бытовом уровне не чувствуют [неприязни], если это кто-то не подогревает. В основном это подогревают эмигранты, в первую очередь с Украины», – рассказал он ТАСС.
