Олимпийская чемпионка Пахалина захотела вернуться из США в Россию

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Пахалина призналась, что хочет вернуться в Россию

Tекст: Вера Басилая

Олимпийская чемпионка 2000 года по прыжкам в воду Юлия Пахалина, проживающая более 20 лет в США, призналась, что мечтает вернуться в Россию, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что условия работы тренером в США ограничены, и ей не хочется преподавать в Америке в школе, потому что это «начинающий уровень».

«Если бы в России предложили нормальную зарплату, то я с удовольствием переехала бы в Москву – обожаю этот город. Я бы с удовольствием уехала», – заявила олимпийская чемпионка.

Пахалина отметила, что ее любовь к Москве и России остается неизменной, но из-за семейных обстоятельств вынуждена находиться в США.

«В США неплохо, но это не дом, это не Россия», – заявила Пахалина, добавив, что такой страны, как наша, больше нигде нет.

Пахалина помимо золота Сиднея, завоевала три серебряные и одну бронзовую олимпийские награды. Она трехкратная чемпионка мира.

На прошлой неделе Пахалина была включена в Международный зал славы плавания в США.

Тренер и отец Юлии Владимир Пахалин считал, что выступление на Олимпиаде в Пекине было лучшим в карьере его дочери.

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, что иностранные спортсмены пишут, что им не хватает российской сборной на международных турнирах.

