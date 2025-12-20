Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Российский борец Мамедов решил выступать за Болгарию
Российский борец Мамедов перешел в сборную Болгарии
Двукратный чемпион России по вольной борьбе Шамиль Мамедов принял решение выступать за сборную Болгарии с нового сезона
Двукратный чемпион России Шамиль Мамедов объявил о смене спортивного гражданства через свою страницу в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской). Как передает ТАСС, он признательность российским тренерам и спортсменам за совместную работу и поддержку на протяжении многих лет выступлений за сборную России.
Спортсмен подчеркнул: «Хочу поделиться важной новостью: со следующего сезона я буду представлять сборную Болгарии. Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию – буду делать все, чтобы оправдать ожидания. Также хочу выразить благодарность Федерации спортивной борьбы России, всему тренерскому штабу, а также всем ребятам, с кем мы вместе работали и прошли большой путь за эти годы. Спасибо за поддержку, опыт и веру».
Мамедову 24 года, он становился чемпионом России в 2023 и 2024 годах и является обладателем бронзовой медали чемпионата мира 2023 года. Также спортсмен имеет звание мастера спорта международного класса,
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мамедов оказался в числе 14 спортсменов, допущенных до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. Он принял приглашение на Игры от МОК и был единственным в своей весовой категории до 65 кг.
Однако перед самым стартом Игр Мамедов отказался от участия из-за травмы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ