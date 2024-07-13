Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».2 комментария
Российский борец Мамедов отказался от участия в Олимпиаде в Париже
Российский борец Шамиль Мамедов, получивший допуск от Международного олимпийского комитета (МОК), отказался от участия в Олимпийских играх в Париже из-за травмы, сообщила Федерация спортивной борьбы России.
Мамедов не сможет выступить на Олимпиаде из-за рецидива травмы, сообщили в Федерации, передает ТАСС. О своем решении спортсмен уже уведомил МОК, добавили там.
На прошлой неделе Сборная России по борьбе отказалась участвовать в Олимпийских играх в Париже. Мамедов, выступающий в весовой категории до 65 кг, был единственным, кто принял приглашение на Игры от МОК.