МОК опубликовал имена первых допущенных до ОИ российских спортсменов

МОК опубликовал имена 14 россиян, допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе

Tекст: Вера Басилая

Из российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе могут поехать велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, также разрешение выступать в нейтральном статусе получили борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Также допущена к Играм в Париже выступающая в прыжках на батуте Анжела Бладцева, передает ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) разрешила всем российским теннисистам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Между тем, в ВФПС назвали плевком условия отбора на Олимпиаду для россиян. До этого глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сравнил условия допуска россиян на Олимпиаду с расовой сегрегацией в США.