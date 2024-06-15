Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.0 комментариев
МОК опубликовал имена первых допущенных до ОИ российских спортсменов
МОК опубликовал имена 14 россиян, допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена первых 14 российских спортсменов, которые допущены до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Обнародован также список белорусских спортсменов.
Из российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе могут поехать велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, также разрешение выступать в нейтральном статусе получили борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Также допущена к Играм в Париже выступающая в прыжках на батуте Анжела Бладцева, передает ТАСС.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) разрешила всем российским теннисистам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Между тем, в ВФПС назвали плевком условия отбора на Олимпиаду для россиян. До этого глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сравнил условия допуска россиян на Олимпиаду с расовой сегрегацией в США.