Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.2 комментария
Польша объявила о полном закрытии границы с Белоруссией
Власти Польши заблаговременно уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.
Официальное уведомление о полном закрытии оставшихся международных пунктов пропуска поступило в Государственный пограничный комитет Белоруссии, передает ТАСС.
Польша закроет пограничные переходы с 01:00 12 сентября по белорусскому времени, при этом сроки возобновления пропуска неизвестны – польская сторона пообещала сообщить о них дополнительно.
По информации Госпогранкомитета, за 12 часов до закрытия в очередях перед пунктами пропуска находились около 2 тыс. автомобилей. По состоянию на 12.00 у перехода «Тересполь» («Брест») и «Кукурыки» («Козловичи») скопились 1,6 тыс. легковых машин, 300 грузовых автомобилей и 70 автобусов. Из них польские службы выполнили пропуск легковых только на 26%, а большегрузного транспорта – на 63% от нормы за сутки.
Белорусские пограничники принимают все возможные меры для ускорения оформления и пропуска граждан, находящихся в очередях, чтобы помочь пересечь границу до прекращения движения.
Как пояснил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, закрытие касается автодорожных пунктов «Брест» – «Тересполь» и «Козловичи» – «Кукурыки», а также четырех железнодорожных направлений: «Гродно» – «Кузница Белостокская», «Берестовица – Зубки Белостокские», «Свислочь» – «Семеновка» и «Брест» – «Тересполь». Он уточнил, что польская сторона ссылается на необходимость обеспечения общественной безопасности, используя положения двустороннего договора о пограничных переходах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении полностью перекрыть пропуск через границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025». Польские власти ввели ограничения на полеты и полный запрет для гражданских беспилотников на востоке страны вдоль границы с Белоруссией и Украиной до 9 декабря.