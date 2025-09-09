Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.24 комментария
Польша решила закрыть границу с Белоруссией из-за учений
Польские власти намерены полностью перекрыть пропуск через границу с Белоруссией из-за предстоящих белорусско-российских учений «Запад-2025», заявил польский премьер Дональд Туск.
Планируется закрыть все пограничные переходы на границе с Белоруссией, включая железнодорожные, сказал Туск, передает ТАСС.
Мера будет введена в ночь с 11 на 12 сентября в ответ на проведение учений «Запад-2025» совместно Белоруссией и Россией.
Ранее Туск заявлял, что польские власти примут «особые меры» против Белоруссии, если на учениях «Запад-2025» произойдут некие «провокации».
В Минске поясняли, что российско-белорусские учения «Запад-2025» необходимы лишь для защиты Союзного государства.