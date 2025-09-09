Польша решила закрыть границу с Белоруссией из-за учений

  • Новость часаПрезидент Непала подал в отставку из-за беспорядков в стране
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу
    Военкор рассказал, какой будет генеральная битва за Донбасс
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    Симоньян вышла из наркоза после операции
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    NYT: Франция встала на ухабистый путь
    Американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом
    Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
    Силуанов разъяснил подход к формированию бюджета на 2026 год
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    11144 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    9 сентября 2025, 14:51 • Новости дня

    Польша решила закрыть границу с Белоруссией из-за учений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польские власти намерены полностью перекрыть пропуск через границу с Белоруссией из-за предстоящих белорусско-российских учений «Запад-2025», заявил польский премьер Дональд Туск.

    Планируется закрыть все пограничные переходы на границе с Белоруссией, включая железнодорожные, сказал Туск, передает ТАСС.

    Мера будет введена в ночь с 11 на 12 сентября в ответ на проведение учений «Запад-2025» совместно Белоруссией и Россией.

    Ранее Туск заявлял, что польские власти примут «особые меры» против Белоруссии, если на учениях «Запад-2025» произойдут некие «провокации».

    В Минске поясняли, что российско-белорусские учения «Запад-2025» необходимы лишь для защиты Союзного государства.

    7 сентября 2025, 04:11 • Новости дня
    Польша подняла в небо авиацию на фоне «массированных ударов» России по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Оперативное командование Польши сообщило, что привело в готовность самолеты и наземные системы противовоздушной обороны на фоне российских «массированных авиаударов по целям, расположенным на территории Украины».

    «В ночь с 6 на 7 сентября 2025 года Российская Федерация наносит массированные авиаудары по целям, расположенным на территории Украины», – сообщает командование в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Отмечается, что Польша «задействовала все необходимые процедуры» для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В небе действуют «польская и союзная авиация».

    Военные уточнили, что продолжают следить за ситуацией и готовы «немедленно реагировать» на возможные «угрозы». «Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подобные сообщения публикуются польскими военными регулярно, обычно они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 11:39 • Новости дня
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германский концерн Rheinmetall планирует в ближайшие месяцы отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger, каждая из которых покрывает четыре квадратных километра, сообщил глава компании Армин Паппергер каналу ZDF.

    По его словам, германский концерн Rheinmetall в 2025 году впервые поставит Киеву свои новейшие системы противодронной защиты Skyranger, передает ТАСС. Договор на поставку будет подписан 10 сентября в Лондоне на выставке вооружений DSEI.

    Паппергер отметил: «Уже в этом году будут поставлены первые [системы]». По данным телеканала, сумма сделки составляет несколько сотен миллионов евро.

    Комплекс Skyranger – мобильная система противодействия дронам и ракетам, которую можно устанавливать на автомобили. По словам главы Rheinmetall, каждая из таких систем способна защищать территорию размером четыре на четыре километра, обеспечивая на ней «полное отсутствие дронов».

    Отмечается, что Украина получит Skyranger раньше, чем немецкая армия, хотя Бундесвер также сделал заказ на эти системы. Кроме того, Rheinmetall поставляет Киеву танки, боеприпасы и строит на Украине завод по сборке боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Rheinmetall назвала Украину «двигателем роста» для продаж своего концерна. Германия планирует закупить тысячи танков и боевых машин пехоты на фоне роста военных расходов. Rheinmetall и Lockheed Martin объявили о запуске совместного производства снарядов в Европе.

    Комментарии (7)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 15:53 • Новости дня
    В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший морской робототехнический катер «Бандит» впервые показали на слете «Дронница» в Великом Новгороде.

    Новейший морской робототехнический катер «Бандит» был впервые продемонстрирован на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница», передает ТАСС. Испытания изделия продолжаются. Катер может управляться по радиосвязи и видеосвязи на расстоянии до 400 км. «Бандит» может применяться в режиме камикадзе с полезной нагрузкой до 500 кг, а также для доставки грузов – боекомплекта, медикаментов и продуктов. Боевую апробацию катер пройдет весной 2026 года. Максимальная скорость катера составляет свыше 74 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в современной войне началась эра использования морских дронов. Российский ВМФ продолжает формировать свой новый облик с учетом развития беспилотных технологий. Эксперты указывают, что для флота приоритетом остаются ударные и разведывательные морские беспилотники.

    Комментарии (2)
    6 сентября 2025, 18:14 • Новости дня
    Российские войска получили модульные FPV-дроны «Ключ 10» нового поколения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новая версия FPV-дрона с быстрой заменой модуля видеопередачи стала доступна российским военным, она позволяет легко менять частоты и повышать тактические возможности, сообщил официальный представитель Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

    Стартовали массовые поставки модульных FPV-дронов «Ключ 10» для российских подразделений, сказал Барс ТАСС.

    По его словам, в основе новинки – модульная конструкция, позволяющая за очень короткий промежуток времени поменять видеомодуль, чтобы работать на другой частоте управления.

    «Если бойцам нужна другая частота, они могут за 10 секунд заменить модуль, и работать на требуемой частоте», – заявил Барс. Такая возможность позволяет войскам быстро адаптироваться к условиям фронта и менять каналы радиоуправления при необходимости.

    Аппарат впервые демонстрируют на слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. В зоне спецоперации система применяется уже около двух месяцев.

    Представители подразделений отмечают, что новинка дает существенное тактическое преимущество, несмотря на небольшие доработки. Барс также добавил, что модульный дрон «Ключ 10» стал первым подобным аппаратом в России.

    Ранее в субботу гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщал, что выпуск оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» превысил 50 тыс. штук в месяц.

    До этого российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Аманду Анисимову в финале US Open
    Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Аманду Анисимову в финале US Open
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая является первой ракеткой мира, победила американскую теннисистку Аманду Анисимову в финале Открытого чемпионата США (US Open).

    Соболенко одержала победу над Анисимовой со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Матч прошел в Нью-Йорке и длился 1 час 34 минуты, передает РИА «Новости».

    Для Соболенко нынешний успех стал четвертым триумфом на турнирах Большого шлема. Теннисистке 27 лет, эта победа принесла ей 21-й титул в одиночном разряде под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

    Анисимова второй раз подряд дошла до финала турнира серии Большого шлема. На счету 24-летней Анисимовой три титула и статус девятой ракетки мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соболенко, занимающая первую строчку мирового рейтинга, успешно стартовала на Открытом чемпионате США в августе.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2025, 17:10 • Новости дня
    Захарова заявила о праве России на ответ за атаку ВСУ на Донецк

    Россия оставила за собой право ответить на нападение на гражданские объекты Донецка

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД России подчеркнул, что возможный ответ станет реакцией на атаку в парке «Гулливер» и не исключает диалог.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима в парке «Гулливер» в Донецке, передает ТАСС.

    В своем комментарии Захарова отметила: «Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима».

    Она также подчеркнула, что приверженность России конструктивному поиску путем мирного урегулирования через диалог остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту массированной атаки беспилотниками на Донецк. В результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке пострадали шесть человек, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения. Здание школы №20 в Калининском районе Донецка повреждено из-за прямого попадания украинского беспилотника.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработанный компанией LazerBuzz лазерный комплекс для уничтожения дронов планируется испытать на территории спецоперации до конца октября.

    Как передает ТАСС, компания LazerBuzz сообщила о планах провести испытания автоматизированного лазерного комплекса противодействия дронам в зоне спецоперации этой осенью. Проект под названием «Посох» был впервые представлен на всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

    В компании отметили: «На «Дроннице» мы впервые показываем прототип автоматизированного комплекса лазерного противодействия. Достигнута договоренность, что до конца октября комплекс будет испытан в зоне СВО». Аппарат снабжен системой наведения и тепловизором, позволяющим классифицировать цели.

    В рамках того же мероприятия была также продемонстрирована установка для дистанционного поражения взрывоопасных предметов. Для этой системы заявлена рабочая дистанция до 500 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лазерная установка LaserBazz уничтожила FPV-дрон за одну секунду. Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками прошли успешные испытания. Россия применяла боевые лазеры против украинских дронов.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Силовики назвали число наемников в ВСУ

    Российские силовики сообщили о 20 тысячах наемников на стороне ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тысяч наемников из различных стран мира.

    Около 20 тысяч наемников из разных стран воюют на стороне вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Источник агентства уточнил, что по различным оценкам это минимальная численность иностранных бойцов в рядах украинской армии в данный момент.

    Силовики отмечают, что поток наемников в ВСУ сокращается, но полностью не прекращается. Среди прибывающих на Украину растет доля людей без боевого опыта, а также пожилых и бывших военных США, списанных по состоянию здоровья и желающих возобновить военную карьеру.

    Источник пояснил: «Но, как мы видим, поток желающих сокращается. В части качающейся граждан США, по-большому счету это связано с резкой сменой риторики в отношении России. Кроме того, наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт».

    По данным российских силовых структур, чаще всего среди наемников встречаются граждане стран Латинской Америки, таких как Колумбия, Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа, а также Польши, Британии, Канады и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times подсчитала число погибших американских наемников на Украине, которое составило не менее 92 человек. Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в шести областях, уничтожив более тысячи солдат и технику. В результате серии ударов по объектам ВСУ на юге Одесской области были уничтожены базы с иностранными наемниками, включая граждан Британии и Румынии.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    В Польше упал второй за два дня дрон

    В Польше на границе упал второй дрон за два дня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Люблинского воеводства вблизи границы с Белоруссией нашли обломки неопознанного беспилотного летательного аппарата, сообщают местные СМИ.

    Обломки нашли пограничники 7 сентября около 22.00 по местному времени близ польско-белорусского перехода в Тересполе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IAR.

    Полиция сообщила, что в результате происшествия никто не пострадал. Место падения оцеплено, районная прокуратура и службы уже уведомлены и приступили к расследованию.

    Днем ранее, в субботу, еще один неопознанный летательный аппарат разбился в поселке Майдан-Селец Люблинского воеводства. Этот дрон не относился к аппаратам военного назначения.

    Ранее польская прокуратура заявляла, что на обломках упавшего в районе Томашув-Любельского и Замостья дрона есть надписи кириллицей.

    До этого неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины в Польше.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 07:15 • Новости дня
    ОАК разработал ударные FPV-дроны с воздушным стартом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация успешно провела первые эксперименты по разработке ударных FPV-дронов с системами воздушного запуска, ообщил генеральный конструктор – заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков.

    По его словам, ОАК реализует несколько проектов по созданию ударных беспилотников с запуском с систем воздушного старта, передает ТАСС. Коротков добавил, что эти проекты находятся на разных этапах реализации.

    «Есть ряд проектов, которые находятся на различной степени реализации. И эксперименты уже для части этих проектов проведены с положительным результатом», – заявил Коротков.

    Он также отметил, что для беспилотников будут проводиться соответствующие испытания для отработки всех этапов и повышения эффективности использования таких систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом были доставлены в зону спецоперации на Украине. Народный военно-промышленный комплекс за 2024 год превратился в полноценную силу, способную поддерживать армию современными технологиями. В России разработали робота-андроида БРЧ-1 для выполнения боевых задач.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 07:57 • Новости дня
    Атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» завершил трехмесячный поход и пришвартовался в базу на Камчатке, где экипажу вручили ведомственные награды.

    Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» Тихоокеанского флота вернулся в базу на Камчатке по итогам трехмесячного похода, передает РИА «Новости». Экипаж выполнял задачи в акватории, находящейся под контролем флота, и успешно справился с поставленными задачами.

    По прибытии экипаж встречали командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Валерий Варфоломеев, личный состав дивизии, семьи военнослужащих и представители администрации. Как заявили в пресс-службе флота, контр-адмирал поздравил подводников, подчеркнув важность их вклада в безопасность России.

    В соответствии с морской традицией, командиру подлодки вручили запеченного поросенка, а отличившимся военнослужащим – ведомственные награды и новые погоны. После отдыха и пополнения запасов экипаж продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России предложил вернуть исторический флаг царского корабля «Александр III» одноименной атомной подводной лодке. Атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» прибыла на Камчатку. Оба атомохода ранее совершили подледный переход в Арктике.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 03:11 • Новости дня
    Rheinmetall пообещал Украине системы защиты от беспилотников к концу года

    Tекст: Ирма Каплан

    Директор оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер пообещал Украине системы защиты от беспилотников к концу текущего года, по его словам, контракт стоимостью в сотни миллионов евро будет подписан в среду на выставке оборонной промышленности DSEI в Лондоне.

    «Каждая из этих систем может покрывать территорию размером четыре на четыре км, обеспечивая полную защиту от дронов. Это означает, что все беспилотники будут уничтожены», – сказал Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

    По его словам, эти системы представляют собой мобильные системы ПВО Skyranger, которые могут устанавливаться на танках Leopard. В них также заинтересован бундесвер, и они могут оказать Украине значительную помощь в сложившейся ситуации, считает глава Rheinmetall.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый завод концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планирует ежегодно отправлять на Украину 100–200 тыс. снарядов, а первые 25 тыс. поступят уже в 2025 году.

    При этом рекламируется Rheinmetall, снабжающий киевский режим вооружениями, с помощью

    брендированных презервативов на карьерных мероприятиях, о чем узнало Bloomberg.


    Комментарии (3)
    8 сентября 2025, 19:48 • Новости дня
    Истребители F-35 Италии начали учения в Эстонии

    ВВС Италии отработали полеты на малых высотах в Эстонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребители F-35 ВВС Италии начали тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии.

    Истребители F-35 ВВС Италии с 8 по 14 сентября проводят серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах, передает Postimees.

    Часть полетов прошла на малых высотах, но не ниже 152 метров. Целью учений стала отработка взаимодействия авиационных наводчиков с воздушными средствами в гражданских условиях. В учениях задействовали военнослужащих и военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши начались организованные США учения «Железный кулак» с участием подразделений США и переброской военной техники.

    Министерство обороны Эстонии выступило с инициативой упростить правила для натовских военных самолетов, чтобы облегчить их использование эстонского воздушного пространства.

    Советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман заявил о планах реагировать на попытки применения химического оружия хуситами против безопасности граждан страны.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата

    Tекст: Ирма Каплан

    Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата за якобы участие в разведывательной сети, которую раскрыли местные и дружественные спецслужбы. Дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть страну.

    «Этот случай показывает, что мы не должны допускать злоупотребления Шенгенским соглашением во враждебных целях. Агенты, пользующиеся дипломатическими привилегиями, не должны иметь полную свободу действий по всей Европе», – приводит слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского чешское информагентство CTK.

    Он добавил, что продолжит добиваться введения ограничений на европейском уровне «в первую очередь в отношении российских дипломатов».

    Директор Бюро разведки и безопасности Чехии Михал Куделка сообщил, что данная ситуация доказывает, как международное сотрудничество между разведслужбами помогает в нынешней обстановке блюсти безопасность. Куделка также высказался за ограничение передвижения российских и белорусских дипломатов в Шенгенской зоне.

    Его ведомство ранее заявило в соцсети Х о ликвидации белорусской разведывательной сети в Европе, которую якобы создало белорусское КГБ. И вместе с коллегами из других европейский стран эту сеть Чехии удалось вычислить и ликвидировать, сообщили в Бюро.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, МИД Эстонии объявил первого секретаря российского посольства персоной нон грата. Россия пообещала проработать ответные меры на высылку дипломата Эстонией.

    Власти Австралии решили выслать посла Ирана и закрыть свое посольство в Тегеране после обвинений Тегерана в организации атак против еврейской общины.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 06:31 • Новости дня
    Россия, Китай и Монголия провели первые учения пограничников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые в истории пограничные службы Китая, России и Монголии организовали совместные учения, целью которых стало укрепление безопасности на общих границах.

    Вооруженные силы Китая, России и Монголии проводят совместные учения по охране границ, сообщает ТАСС. Учения под названием «Пограничное сотрудничество – 2025» проходят 8–9 сентября в одном из приграничных районов трех государств. Это первые подобные учения, объединяющие военные подразделения всех трех стран для совместной работы над обеспечением безопасности на границе.

    Как отмечает источник, ключевой задачей учений является повышение стратегического сотрудничества между тремя государствами в вопросах противодействия угрозам безопасности и развитие доверия. Во время маневров военные отрабатывали новые формы взаимодействия, занимались совместным планированием и разведывательной работой, а также тренировались наносить совместные удары по условному противнику. Другие детали маневров пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Китайская армия также проводит учения в Южно-Китайском море. Пекин пригрозил Тайваню «парализующим ударом» в ходе маневров.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    Володин: Франция устала от позора Макрона
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США
    Непальцы подожгли резиденцию президента и премьера
    Афганские власти освободили этнографа Каверина по просьбе Москвы
    Охранника в Петербурге задержали за интимную связь с восьмиклассником

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу

    «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Мы не обязаны верить в Ленина

      Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

      24 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

      Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

      11144 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

      Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

      0 комментариев
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации