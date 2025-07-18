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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    18 июля 2025, 20:23 • Новости дня

    Колумбия решила запретить наемничество своих граждан

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Колумбии намерены на законодательном уровне ограничить возможность граждан вступать в вооруженные конфликты за пределами страны, подчеркнув обеспокоенность наемничеством.

    О планах по ужесточению закона сообщил замглавы МИД Колумбии Маурисио Харамильо, передает РИА «Новости». Он отметил, что в конгрессе страны рассматривают законопроект, направленный на предотвращение случаев участия колумбийцев в зарубежных войнах, в том числе на Украине.

    По словам Харамильо, поводом стала тревога властей из-за сообщений о погибших или обманутых колумбийцах, которых заманили фальшивыми обещаниями в иностранные вооруженные конфликты.

    Харамильо заявил, что Колумбия считает недопустимым участие своих граждан в боевых действиях от имени иностранных армий. Он подчеркнул: «Мы убеждены, что лучший путь – это переход к более гражданскому и гуманному пониманию безопасности». Власти республики намерены регулировать вопрос наемничества, считая его одной из центральных проблем в обеспечении национальной безопасности.

    Российское Минобороны неоднократно сообщало о применении иностранных наемников киевским режимом и заявляло, что российские военные уничтожают их на всей территории Украины. В интервью иностранные наемники отмечали низкую координацию украинских военных и высокий уровень опасности. Представитель МИД России Мария Захарова указывала на прямое участие Запада в конфликте посредством отправки наемников. Министр Сергей Лавров также допускал, что некоторые страны отправляют на Украину своих военных под видом наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры зафиксировали массовое перемещение колумбийских наемников в Сумскую область для укрепления позиций ВСУ. А президент Колумбии назвал наемничество формой обкрадывания страны.

    18 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    В течение недели подразделения группировки «Север» освободили Дегтярное в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Сумской области продолжили продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих и 17 бронемашин. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 бронемашин, включая бронеавтомобиль американские HMMWV и М113.

    Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций РЭБ и 33 склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Освобождены Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожено 21 орудие полевой артиллерии.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Карла Маркса, Воскресенку, Новохатское ДНР и Малиновку Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Петровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    А подразделениями группировки «Днепр» освободили Каменское в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 420 военнослужащих. Уничтожены 52 станции РЭБ, 24 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим, отчитались в Минобороны.

    Напомни, накануне российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР. За день до этого ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. До этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.

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    18 июля 2025, 06:42 • Новости дня
    Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе
    Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Мелитополе возникли перебои с водоснабжением из-за повреждения энергосистемы в результате ночной атаки ВСУ, сообщил глава городского округа Сергей Золотарев.

    «В связи с повреждением энергообъектов временно отсутствует водоснабжение», – приводит слова Золотарева ТАСС.

    Золотарев сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, но процесс осложняется угрозой новых атак. По словам Золотарева, на данный момент без электричества остаются населенные пункты городского округа Мелитополь и несколько муниципальных округов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии. Причиной отключения электричества стала атака БПЛА по высоковольтному оборудованию.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    18 июля 2025, 00:45 • Новости дня
    Названа причина отключения электроснабжения в Запорожской области

    Отключение электроснабжения в Запорожской области произошло из-за атаки БПЛА

    Названа причина отключения электроснабжения в Запорожской области
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электричества в результате атаки БПЛА по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    «Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию», – сообщил Балицкий в Telegram.

    Энергетики приступили к восстановлению оборудования и переключению на резервные линии. Работы по восстановлению энергоснабжения затруднены из-за риска новых ударов и темного времени суток.

    При этом уже восстановлено электроснабжение в Бердянске и Акимовском муниципальном округе. Специалисты продолжают работать в усиленном режиме, сообщил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии.

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    18 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью

    Песков назвал любые западные военные объекты на Украине законной целью ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Любые военные объекты на Украине, включая западные, рассматриваются как законная цель для российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Любые военные объекты на Украине, включая объекты западных стран, считаются для России законной целью, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что соответствующее отношение распространяется на все военные объекты, без исключения.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подверг Россию критике из-за удара по польскому заводу Barlinek Group в Виннице.

    ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    МИД России пообещал считать «коалицию желающих» на Украине военной целью.

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    18 июля 2025, 03:59 • Новости дня
    American Conservative раскритиковал угрозы Трампа в адрес России

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию, заняв несостоятельную и непрактичную позицию – он готов поддержать курс НАТО на безоговорочные требования к России по ситуации на Украине, пишет American Conservative.

    Как пишет American Conservative, Трамп теперь фактически согласился со стратегией НАТО, которая предусматривает «капитуляцию» России на условиях Запада. Ключевые требования Запада включают вывод российских войск со всех занятых территорий, которые Украина считает своими, а также согласие России на вступление Украины в НАТО, отмечает издание.

    В материале отмечается, что эти требования были бы уместны лишь при поражении российских войск, однако реальная ситуация на фронте противоположна: Россия побеждает.

    Издание подчеркивает, что такая стратегия Запада является провальной, поскольку не предполагает никаких выгодных уступок для Москвы. По сути, «от великой державы требуют безоговорочной капитуляции в войне, которую она даже не проиграла, не говоря уже о сокрушительном поражении», пишет издание.

    American Conservative считает, что Трамп должен отказаться от поддержки подобной политики и либо полностью вывести США из конфликта на Украине, либо выработать условия, способные привести к реальным переговорам между Киевом и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней. Судя по западным СМИ, в Европе и США выразили недовольство предложенными мерами.

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    18 июля 2025, 02:56 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до четырех
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до четырех
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО сбиты еще два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Экстренные службы находятся на месте падения обломков, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средства ПВО уже сбили два беспилотника, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково.

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    17 июля 2025, 23:14 • Новости дня
    Силами ПВО сбит летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин в Telegram отметил, что на месте падения обломков находятся работники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг российские средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву.

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    17 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Орбан назвал условием мира на Украине личную встречу Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине возможно только при заключении масштабного соглашения между Россией и США, для этого требуется встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Я не надеюсь на российско-украинское соглашение. Все мои надежды на российско-американское соглашение», – приводит слова Орбана РИА «Новости» со ссылкой на Ultrahang.

    Премьер-министр Венгрии заявил, что конфликт на Украине завершится только тогда, когда президенты России и США лично договорятся о масштабном многостороннем соглашении.

    Он отметил, что подготовка такого соглашения должна включать вопросы не только конфликта на Украине, но также энергетику, цены на энергоносители, экономические санкции, доступ России к американскому рынку, технологии и контроль над вооружениями.

    По словам Орбана, его позиция основана на анализе и интуиции. Он также прокомментировал заявление Трампа о возможных вторичных санкциях против покупателей российской энергии через 50 дней, признав, что для Венгрии «это стало бы проблемой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней. Путин допустил возможность встречи с Трампом.

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    17 июля 2025, 23:54 • Новости дня
    ПВО сбила по десять украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью
    ПВО сбила по десять украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО сбили более 20 украинских беспилотников, атаковавших Крым, а также Брянскую, Московскую и Орловскую области, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что с 21.00 мск до 23.00 мск по десять БПЛА сбили над Крымом и Брянской областью, по одному – над Московской и Орловской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр города Сергей Собянин сообщал, что российские силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Средства противовоздушной обороны также уничтожили 24 украинских дрона самолетного типа в период с 17.00 до 20.00 мск.

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    18 июля 2025, 01:41 • Новости дня
    Перебои с электричеством в Запорожской области не повлияли на работу ЗАЭС
    Перебои с электричеством в Запорожской области не повлияли на работу ЗАЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Работа Запорожской АЭС продолжилась в штатном режиме, несмотря на возникшие перебои с подачей электроэнергии в Запорожской области, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    «Ситуация на Запорожская АЭС штатная», – приводит слова Яшиной РИА «Новости».

    Он подчеркнула, что отключение электроэнергии в регионе не повлияло на функционирование ЗАЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии. Причиной отключения электричества стала атака БПЛА по высоковольтному оборудованию.

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    18 июля 2025, 02:16 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО сбит второй беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Градоначальник сообщил в Telegram, что к месту падения обломков дрона прибыли экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО уже сбили один беспилотник, летевший на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково.

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    17 июля 2025, 22:59 • Новости дня
    Женщина пострадала в результате атаки беспилотника на Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В поселке Глушково в результате атаки FPV-дрона на гражданский автомобиль пострадала 57-летняя женщина, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    Пострадавшая получила ранения головы, груди, живота, конечностей, а также сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Женщина госпитализирована, сообщил Хинштейн в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинские беспилотники атаковали пляж в Курске, в результате чего погибли три человека и пострадали семь, включая пятилетнего мальчика. Позже ребенок скончался во время транспортировки в Москву.

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    18 июля 2025, 06:30 • Новости дня
    Киев пригрозил Венгрии ответом на санкции против украинских военачальников

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может предпринять ответные шаги после того, как Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам, которых считает причастными к гибели этнического венгра при насильственной мобилизации в Закарпатье, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Сибига назвал действия Будапешта «необоснованными и абсурдными». «Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим подобного неуважения к нашим военным», – заявил министр. По его словам, Киев «оставляет за собой право» на «соответствующие ответные меры», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия запретила въезд на свою территорию трем украинским военачальникам, которых считает причастными к гибели этнического венгра при насильственном призыве в Закарпатье. Премьер-министр Виктор Орбан требовал санкций Евросоюза против лидеров Украины из-за гибели венгра. Венгрия заблокировала процесс сближения Украины с Евросоюзом из-за положения венгров в Закарпатье.


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    18 июля 2025, 07:30 • Новости дня
    Снайпер ВС России уничтожил за выход свыше 30 коптеров «Баба-Яга»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За время трехмесячного боевого выхода российский снайпер уничтожил свыше 30 украинских гексакоптеров «Баба-Яга», прицельно поражая слабые места дронов.

    Российский снайпер из 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа за один боевой выход, продолжавшийся три месяца, уничтожил более 30 украинских гексакоптеров «Баба-Яга», передает РИА «Новости». Как рассказал боец с позывным «Беня», его напарником был «Бурый», и за этот период они подтвердили уничтожение 30 дронов по видеозаписям, а еще от 10 до 15 – со слов свидетелей.

    «Мы были в паре с моим товарищем, напарником »Бурым«. Крайний заход был длительностью 3 месяца. За этот промежуток времени у нас именно гексакоптеров, так называемых »Баба-Яга«, было подтвержденных с видеозаписью 30. И на словах еще от 10 до 15, просто не было возможности у нас записывать, надо было выходить и быстро урабатывать», – заявил «Беня».

    По словам бойца, ключевой уязвимостью этих дронов являются аккумуляторы. Он уточнил, что с помощью современной оптики и тепловизоров они отслеживают полет аппаратов, выбирая точку для прицельного выстрела. «Стоит один раз попасть в аккумулятор, либо он возгорается, либо она просто моментально сразу же падает», – добавил снайпер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал о бомбежке позиций бойцов ВСУ украинскими дронами «Баба-яга». Российские военные испытали трофейный дрон «Баба-Яга» для ударов по украинским целям. Под Харьковом мотострелки уничтожили украинский дрон «Баба-Яга».

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    18 июля 2025, 06:58 • Новости дня
    Украинское подразделение «Кракен» подтвердило переброску на Сумское направление

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское подразделение «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) переброшено на Сумское направление, это подтверждают в соцсетях сами украинские боевики.

    «Бандеровцы из нацбата «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) в соцсетях подтвердили переброску своего формирования на Сумское направление», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Уточняется, что сейчас подразделение относится к Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

    «Силами практически всех элитных подразделений ВСУ враг пытается отбить утраченные позиции. «Северяне» отражают контратаки противника и продвигаются вглубь Сумской области», – говорится в сообщении.

    В районе Андреевки российские войска выбили ВСУ с позиций и закрепились в лесных массивах. Также российские силы продвинулись в лесополосах у Юнаковки. За сутки ВСУ предприняли шесть контратак в районах Алексеевки, Яблоновки и Кондратовки, задействовав свыше 40 человек. «Большая часть уничтожена, пятеро остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали», – сказано в сообщении.

    На Харьковском направлении после уничтожения нескольких подразделений украинских пограничников российские войска освободили село Дегтярное.

    «В ответ на постоянные провокации врага на границе с Белгородской областью, «Северяне» приступили к созданию полосы безопасности и на данном участке», – сообщил «Северный Ветер».

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись в лесах возле села Меловое.

    На Волчанском и Липцовском направлениях российские силы уничтожили 14 штурмовых групп с техникой, продолжаются зачистки и продвижение в Волчанске и его окрестностях. В лесу северо-западнее Синельниково уничтожены две штурмовые группы ВСУ.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ пытаются прорваться на территорию Курской области. Штурмовая группа ВСУ была полностью уничтожена при попытке прорваться к поселку Новый Путь.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщали об ограниченном участии подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) в боях в Сумской области еще в июне. Кроме того, ВСУ перебросили на Сумское направление 1-й отдельный штурмовой полк, созданный на базе батальона «Волки Да Винчи» и боевиков националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России).

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    «Если бы Россия напала на Финляндию сейчас, то Финляндия оказалась бы в беде. Первая фаза боевых действий была бы катастрофической по потерям». Такими словами один из воюющих на Украине финских наемников оценивает боеспособность российских войск по сравнению с финскими Вооруженными силами. В том числе благодаря такого рода признаниям финские мужчины все больше отказываются от службы в армии. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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