Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Колумбия решила запретить наемничество своих граждан
Власти Колумбии намерены на законодательном уровне ограничить возможность граждан вступать в вооруженные конфликты за пределами страны, подчеркнув обеспокоенность наемничеством.
О планах по ужесточению закона сообщил замглавы МИД Колумбии Маурисио Харамильо, передает РИА «Новости». Он отметил, что в конгрессе страны рассматривают законопроект, направленный на предотвращение случаев участия колумбийцев в зарубежных войнах, в том числе на Украине.
По словам Харамильо, поводом стала тревога властей из-за сообщений о погибших или обманутых колумбийцах, которых заманили фальшивыми обещаниями в иностранные вооруженные конфликты.
Харамильо заявил, что Колумбия считает недопустимым участие своих граждан в боевых действиях от имени иностранных армий. Он подчеркнул: «Мы убеждены, что лучший путь – это переход к более гражданскому и гуманному пониманию безопасности». Власти республики намерены регулировать вопрос наемничества, считая его одной из центральных проблем в обеспечении национальной безопасности.
Российское Минобороны неоднократно сообщало о применении иностранных наемников киевским режимом и заявляло, что российские военные уничтожают их на всей территории Украины. В интервью иностранные наемники отмечали низкую координацию украинских военных и высокий уровень опасности. Представитель МИД России Мария Захарова указывала на прямое участие Запада в конфликте посредством отправки наемников. Министр Сергей Лавров также допускал, что некоторые страны отправляют на Украину своих военных под видом наемников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры зафиксировали массовое перемещение колумбийских наемников в Сумскую область для укрепления позиций ВСУ. А президент Колумбии назвал наемничество формой обкрадывания страны.