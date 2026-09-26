Устроивший резню в польском монастыре украинец оказался психически больным

Устроивший резню в польском монастыре украинец не служил в ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Районный суд польского города Ярослав арестовал на три месяца 31-летнего нападавшего. Отбывать меру пресечения мужчина будет в психиатрической больнице из-за признаков душевного расстройства. Допросить задержанного следователям пока не удалось, передает ТАСС.

Посол Украины в Варшаве Василий Боднар прокомментировал прошлое преступника. «У меня нет такой информации, и, согласно данным, полученным от матери Игоря М., он никогда не служил в армии», – подчеркнул дипломат. Выяснилось, что мужчина уехал с Украины в Германию еще в 2022 году.

Нападение произошло 24 сентября после неудачной попытки злоумышленника пересечь границу. Мужчина проник на территорию монастыря бенедиктинок, где ударил ножом священнослужителя, который позднее скончался. Ранения также получили двое священников и двое прихожан.

Ранее 24 сентября 31-летний гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек в польском монастыре.

В результате этого инцидента один из пострадавших священнослужителей скончался в больнице.

Заместитель главы МВД Польши Чеслав Мрочек пообещал проверить задержанного мужчину на вменяемость.