Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Устроивший резню в польском монастыре украинец оказался психически больным
Устроивший резню в польском монастыре украинец не служил в ВСУ
Гражданин Украины Игорь М., смертельно ранивший священника в польском монастыре, никогда не проходил военную службу и страдает тяжелым психическим заболеванием.
Районный суд польского города Ярослав арестовал на три месяца 31-летнего нападавшего. Отбывать меру пресечения мужчина будет в психиатрической больнице из-за признаков душевного расстройства. Допросить задержанного следователям пока не удалось, передает ТАСС.
Посол Украины в Варшаве Василий Боднар прокомментировал прошлое преступника. «У меня нет такой информации, и, согласно данным, полученным от матери Игоря М., он никогда не служил в армии», – подчеркнул дипломат. Выяснилось, что мужчина уехал с Украины в Германию еще в 2022 году.
Нападение произошло 24 сентября после неудачной попытки злоумышленника пересечь границу. Мужчина проник на территорию монастыря бенедиктинок, где ударил ножом священнослужителя, который позднее скончался. Ранения также получили двое священников и двое прихожан.
Ранее 24 сентября 31-летний гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек в польском монастыре.
В результате этого инцидента один из пострадавших священнослужителей скончался в больнице.
Заместитель главы МВД Польши Чеслав Мрочек пообещал проверить задержанного мужчину на вменяемость.