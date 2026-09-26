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Неизвестный с ножом напал на сотрудника военкомата в Одесской области
В Одесской области мужчина ранил ножом сотрудника военкомата и скрылся
В Одесской области Украины мужчина с ножом атаковал сотрудника военкомата во время проведения мероприятий по оповещению граждан, после чего скрылся с места преступления.
Инцидент с нападением на военнослужащего произошел в городе Белгороде-Днестровском Одесской области. В социальных сетях областного военкомата сообщили, что злоумышленник атаковал сотрудника во время оповещения населения, пишет ТАСС.
«26 сентября в городе Белгород-Днестровском во время проведения мероприятий по оповещению неизвестный нанес ножевое ранение военнослужащему районного военкомата, после чего скрылся», – говорится в официальном сообщении.
Пострадавший военный был оперативно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас сотрудники полиции ведут розыск нападавшего, скрывшегося с места происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе житель Львова смертельно ранил ножом сотрудника военкомата. В начале того же месяца другой мужчина открыл огонь из пистолета по представителям ТЦК в Одессе.
А в июне вооруженный местный житель зарезал военкома во время уличной облавы в Харькове.