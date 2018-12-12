Ford объвил о закрытии заводов в России

Ford завершит выпуск легковых машин в России в июлю 2019 года; компания закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге, говорится в сообщении Ford Sollers.

Акционеры совместного предприятия Ford Sollers, Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС», приняли решение о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта, говорится в пресс-релизе Ford Sollers, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Производство легковых автомобилей Ford полностью завершится к концу июня 2019 года с «последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга», расположенного в Елабуге.

При этом «обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме».

«Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель», – указывается в сообщении.

Ожидается, что новая структура бизнеса даст возможность «укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit», продажи которого за последние три года «выросли более чем на 200%».