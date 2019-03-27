Ford отказался от самостоятельного бизнеса в России

В Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Правительство завершает реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам, пишет «Коммерсант».

Компания Ford, у которой есть три завода в России, «пересматривает стратегию», сообщает издание.

По словам Козака, «Ford на СПИК не претендует», у компании возникли «проблемы со сбытом продукции», поэтому Ford не будет «продолжать самостоятельный бизнес в России».

Компания намерена «сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей». В этой области уже существует Ford Transit – «успешный и высоколокализованный продукт».

При этом управление указанной частью бизнеса ляжет на российского партнера Ford – группу «Соллерс». Как раз «Соллерс» и может получить СПИК в ближайшие два месяца, данный вопрос обсуждается. Речь идет о производстве Ford Transit на базе автозавода в Елабуге.

В марте сообщалось, что Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия крупных российских заводов в связи с планом по реструктуризации в нерентабельных районах.