Ford задумался о закрытии двух крупных заводов в России

Американский автопроизводитель Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия крупных российских заводов в связи с планом по реструктуризации в нерентабельных районах.

По данным источников, закрыть могут два предприятия: выпускающий легковые автомобили Focus и Mondeo Всеволжский завод в Ленинградской области, а также выпускающий EcoSport и Fiesta завод в Набережных Челнах в Татарстане, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

При этом второй завод Ford в Татарстане, который находится в Елабуге и выпускает легковые Kuga и Explorer, а также легкие коммерческие автомобили Ford Transit, должен продолжить свою работу. Один из источников отметил, что на нем могут продолжить собирать только Transit, однако окончательное решение по заводам еще не принято.

В связи с сокращением прибыли в последнем квартале 2018 года во всех регионах, кроме Северной Америки, Ford сокращает производственные мощности в Европе и Латинской Америке, а также увольняет в Китае тысячи рабочих.

В феврале генеральный директор и совладелец Sollers (совместное предприятие Ford Motor Company и российской группы «Соллерс») Вадим Швецов в кулуарах инвестиционного форума в Сочи рассказывал, что ожидает глобального изменения бизнеса Ford после аудита. Он также сказал, что считает необходимым сокращение линейки выпускаемых легковых авто.