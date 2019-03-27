Названа сумма, которую Ford заплатит за уход из России

В компании Ford заявили, что направят 200 млн долларов на выплаты поставщикам и сотрудникам, попавшим под сокращение.

Американский автопроизводитель Ford направит 200 млн долларов на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам в связи с реструктуризацией бизнеса в России, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что компания завершит выпуск легковых машин в России к июлю 2019 года, а также закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге.