Соллерс запустил производство пикапов ST6 и ST8 в Ульяновске

Группа «Соллерс» начала выпуск пикапов ST6 и ST8 по полному циклу в Ульяновске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, группа «Соллерс» запустила производство пикапов Sollers ST6 и ST8 в Ульяновске. Новые автомобили производятся по технологии полного цикла на базе Ульяновского автомобильного завода (УАЗ), который известен своими компетенциями в производстве рамных автомобилей. Генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев* отметил, что данный проект способствует развитию инфраструктуры и технологий на площадке.

На церемонии запуска присутствовал губернатор Ульяновской области Алексей Русских, который заявил, что УАЗ остается лидером по производству рамных внедорожников, и благодаря таким предприятиям регион лидирует по темпам роста промышленного производства в России. Параллельно с производством новых пикапов, на заводе была установлена новая производственная линия для моделей ST6 и ST8.

Сборка кузовов пикапов осуществляется совместно с выпускаемыми на заводе автомобилями УАЗ, а финальная сборка происходит на новой линии, специально созданной для ST6 и ST8. Для производства новых моделей были введены в эксплуатацию новые сварочные и сборочные линии, модернизированы окрасочное и сборочное производства.

Покупатели смогут увидеть новые пикапы Sollers ST6 и ST8 в дилерских центрах уже в первом квартале 2025 года, что позволит компании конкурировать с импортными аналогами и укрепить свои позиции на рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для помощи в ремонте УАЗов в зоне СВО разработали специальный чат-бот, а УАЗ признал проблемы с машинами для СВО, в то время как «Соллерс Груп» Вадима Швецова продала свой пакет в 76,7% акций «Соллерс Авто» компании «Альтер Инвест», основанной менеджментом концерна.